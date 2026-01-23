自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

李浚赫真是大I人！自稱像樹懶愛宅在家

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李浚赫在韓劇《逆轉命運的一年》飾演刑警角色，與南志鉉飾演的網路漫畫作家，因一通神秘電話交集，就此翻轉彼此命運。李浚赫談到首次見到南志鉉的印象，直言對方給人相當穩重的感覺，甚至形容她「有點像 AI，很完美」。在曝光的劇本會議花絮影片中，南志鉉坐在李浚赫身旁輕鬆自在地吃著橘子，互動自然，讓粉絲難以相信這竟是兩人的首次合作。

李浚赫在《逆轉命運的一年》有不少動作戲場面，是表演上的全新嘗試。（八大戲劇台提供）李浚赫在《逆轉命運的一年》有不少動作戲場面，是表演上的全新嘗試。（八大戲劇台提供）

回想拿到《逆轉命運的一年》劇本時，李浚赫、南志鉉不約而同表示被故事節奏的快速推進所驚艷，李浚赫透露，過去熟讀劇本可能需要將近50分鐘，但這次只花了20分鐘就能完全進入劇情。他在劇中有不少動作戲場面，對他而言是突破以往角色形象的全新嘗試。由於劇中角色性格較為外向，與李浚赫本人差異很大，他形容自己生活步調比較像樹懶、喜歡待在家，笑稱拍這部作品時自己就跟著角色一起外出。

南志鉉（左）、李浚赫（右）在《逆轉命運的一年》，分別飾演刑警與網路漫畫作家。（八大戲劇台提供）南志鉉（左）、李浚赫（右）在《逆轉命運的一年》，分別飾演刑警與網路漫畫作家。（八大戲劇台提供）

南志鉉則覺得自己與劇中網路漫畫作家的性格相當貼近，都是偏向完美主義、工作狂體質，且屬於想到就會立刻付諸行動的行動派。由於劇中探討不少生死議題，她在詮釋痛苦情緒的戲份是所有演出角色中最多的一次。

金志秀在《逆轉命運的一年》與南志鉉合作，稱對方反而比較像姐姐。（八大戲劇台提供）金志秀在《逆轉命運的一年》與南志鉉合作，稱對方反而比較像姐姐。（八大戲劇台提供）

李浚赫對南志鉉在《逆轉命運的一年》遭遇車禍撞擊的畫面印象深刻，更好奇當時的拍攝過程，南志鉉解釋主要透過後製特效完成，拍攝當下她也無法想像最後呈現方式，直到看到完成品才驚呼：「原來被撞得這麼狠！」

南志鉉是《逆轉命運的一年》同組演員中年紀最小，但個性成熟穩重。（八大戲劇台提供）南志鉉是《逆轉命運的一年》同組演員中年紀最小，但個性成熟穩重。（八大戲劇台提供）

南志鉉透露因為自己年紀較小，面對與李浚赫、金志秀等前輩對戲時難免緊張，但現場前輩們常互相開玩笑、炒熱氣氛，讓她不再感到壓力。金志秀則自曝，第一次見到南志鉉時被對方的成熟度嚇到，雖然兩人相差23歲，但她笑說：「南志鉉比較像姐姐，自己反而沒大沒小，比較像不懂規矩的妹妹。」

李浚赫自稱性格和《逆轉命運的一年》角色差異大，私下生活步調像樹懶也愛宅在家。（八大戲劇台提供）李浚赫自稱性格和《逆轉命運的一年》角色差異大，私下生活步調像樹懶也愛宅在家。（八大戲劇台提供）

《逆轉命運的一年》是以「人生重啟」為主題，若真有機會回到一年前，金志秀直言會把握機會，「畢竟年紀不小了，能年輕一歲也好。」李浚赫則回想一年前的此時，正為其他作品嚴格執行減重計畫，一口氣瘦了9公斤，所幸現在可以好好享受美食，反而更珍惜當下。《逆轉命運的一年》25日起，每週日晚間10點於八大戲劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中