台灣痟查某爆紅國際！入圍日本NHK新年特別節目 美國法國也飄香

〔記者陽昕翰／台北報導〕自封「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，憑藉首張台語專輯一舉橫掃金曲獎、奪下台語歌后，這股獨具個性的「瘋」潮也吹向國際，讓她直呼又驚又喜。

李竺芯的歌曲《足芳 足芳》不僅曾在法國、美國播放，更獲日本NHK選入1月1日播出的新年特別節目，成為選播歌曲之一。對於作品登上日本廣播最高殿堂，她開心表示：「只有想不到，沒有不可能！」也笑說能讓日本聽眾在探討國際情勢的節目中稍作放鬆，正是「痟查某」存在於地球上的一種價值。

李竺芯宣布舉辦個唱。（時藝多媒體提供）

隨著好消息接連傳來，李竺芯也宣布將舉辦個人演唱會，延續這股「自在覺醒」的瘋潮，邀請樂迷一同體驗打破聽歌想像的音樂現場。演唱會主題定為「痟水 Siáu Suí」，展現她獨特的生命哲學。她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」，是一種放下標籤、自由自在的靈魂；「水」則象徵不被定義、勇於快樂的自己。面對「台灣痟查某」的稱號，她大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做、大家心裡也想做的事。」

演唱會音樂總監邀來獲獎無數的音樂大師鍾興民（Baby老師）操刀。李竺芯透露，Baby老師幾乎將40年的現場演出與製作經驗全數投入，演唱會規格全面升級，「市面上真的很少見，比日本壓縮機還稀少」。

不只台灣瘋！李竺芯夯曲飄香到海外。（時藝多媒體提供）

曲目安排上，除了金曲獎獲獎專輯《Suí 水》的作品外，首張國語專輯《和昨日說再見》中的歌曲，也將在大師巧手改編下，以全新面貌呈現。她也預告演唱會將有四大看點，包括神祕嘉賓現身、出乎意料的觀眾互動、未發行新歌首度曝光，以及限量黑膠的首賣。

李竺芯演唱會的主視覺設計大有來頭。（時藝多媒體提供）

不只音樂備受矚目，演唱會主視覺同樣來頭不小。海報畫面取自專輯歌曲《Sakura Gansha》MV，由旅英台灣視覺藝術家劉熙真執導，結合實景拍攝與AI技術，該作品已榮獲包含全球最大AI競賽Chroma Awards在內的12項國際大獎。李竺芯表示，這張充滿張力的視覺，正象徵「台灣女人瘋起來，可以在世界掀起一股龍捲瘋」。

