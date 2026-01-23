自由電子報
娛樂 最新消息

中島美嘉5月北流連唱兩天！6種票價、售票資訊一次看

中島美嘉將在北流連唱兩天。（G-MUSIC、和協整合行銷提供）中島美嘉將在北流連唱兩天。（G-MUSIC、和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本樂壇女神中島美嘉宣布將在5月16、17日首度唱進台北流行音樂中心，有望帶來新專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》的歌曲，備受歌迷關注。「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」台北站門票將於2月6日上午11點於年代售票系統全面啟售。

中島美嘉將於1月28日推出第11張原創專輯《STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-》，新作以音樂劇世界觀為核心，推出由「Matinee盤」與「Soirée盤」構成的雙CD作品，分別象徵舞台與幕後、光與影的兩種面向。她將腦中持續運轉的「腦內音樂劇」概念貫穿全作，使專輯在結構與情緒層次上呈現出鮮明對比。

其中，「Matinee盤」以「白天公演＝陽」為主題，收錄多首歷年合作與主題曲，呈現觀眾熟悉的舞台形象；「Soirée盤」則描繪「夜晚公演＝陰」，集結由中島美嘉親自製作的新曲，聲音表情更為內斂。日前公開的專輯封面，將觀眾席與舞台同時納入畫面，營造出「觀看者」與「演出者」彷彿反轉的視覺感受，也呼應作品中外在光芒與內在情緒並存的核心主題。

中島美嘉售票資訊。（G-MUSIC、和協整合行銷提供）中島美嘉售票資訊。（G-MUSIC、和協整合行銷提供）

配合新專輯推出，中島美嘉也將展開亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」，台北站門票票價為新台幣5800元、5600元、5200元、4800元、4300元、3800元等六種，售票日為2月6日上午11點於年代售票系統正式開賣，更多詳情請密切鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

