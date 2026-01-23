〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國天團SUPER JUNIOR出道20週年世界巡演，今起連3天在高雄嗨唱，高市觀光局再次啟動房價稽查專案，均無違規情況。

SUPER JUNIOR今起高雄唱3天，觀光局再查房價無違規。（觀光局提供）

迎接SJ演唱會，高雄市政府串連城市地標推出「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」，於高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心等4大城市地標，同步點亮象徵SJ寶藍色燈光；觀光局同步啟動房價稽查專案，遏止房價哄抬、嚴格取締違法情形，保障消費者權益。

觀光局長高閔琳強調，飯店旅宿房價透明與合理，是建構城市觀光形象與旅遊品質的基本重點，尤其在國際演唱會、大型活動與連假期間，觀光局會採取主動查核、隨機抽查飯店旅宿，搭配「網路海巡」模式，防杜旅宿業者趁勢哄抬房價或損害旅客權益。

迎接SJ演唱會，部分飯店業者點亮象徵SJ寶藍色燈光應援。（觀光局提供）

觀光局統計，自2023以來累積稽查達2894家次、4.3萬間客房查核，查核內容涵蓋合法旅宿房價、公安、消防、衛生，以及非法旅宿與非法日租等項目。

因應本次SUPER JUNIOR來高演唱，觀光局於「BTS」1/13深夜正式公佈演唱會日期起，已同步啟動房價專案稽查，除受理民眾網友檢舉案件，另抽查37家旅宿業者，進行房價與訂房資訊查核，目前均未發現售價超出備查房價情形。

此外，高雄市觀光旅館公會、高雄市旅館公會及數家飯店業者日前也發布聲明稿，強調遵守法規、提供消費者優質住宿及服務。

觀光局提醒，未來將持續提高稽查密度以及跨局處合作，如查獲超收房價或任意取消訂房等情形，將依法逐房裁處新台幣1萬至5萬元罰鍰。

