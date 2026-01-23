自由電子報
娛樂 電影

不排除提告？電影《啵me》撞名「波蜜」果菜汁 背後原因曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《啵me之我的青春住了鬼》於今天（23日）上映，不少觀眾對片名中「啵me」兩字感到納悶，甚至有人在社群打趣說：「波蜜公司不排除提告。」但事實上，該片確實由「波蜜果菜汁」所屬公司投資，正是為了致敬品牌背後深厚的影視淵源。

安俊朋（左起）、初孟軒、顏廷儒、李雪和陳昱廷在《啵me之我的青春住了鬼》中，準備演出現代版《寶釧》。（風暴國際提供）安俊朋（左起）、初孟軒、顏廷儒、李雪和陳昱廷在《啵me之我的青春住了鬼》中，準備演出現代版《寶釧》。（風暴國際提供）

波蜜果菜汁由陳忠義先生發明，其父親陳澄三先生更是民國40至60年代台灣影壇與劇界的傳奇先驅，他所創立的「麥寮拱樂社」是台灣戲劇史上地位舉足輕重的演藝集團，跨足歌仔戲、話劇與歌舞劇。

1956年，陳澄三先生動員拍攝台灣第一部35mm台語黑白有聲電影《薛平貴與王寶釧》，當年一推出便在台北市大戲院連演24天，更接連推出續集與第三集，部部創下票房紀錄，不僅開啟「台灣首個系列電影IP」之先河，更帶動全台歌仔戲電影的跟拍風潮，這位身兼影視大亨與跨產業經營奇才的創辦人，成功將演藝事業與民生產業結合，監製蔡意欽此次特意透過《啵me之我的青春住了鬼》，向陳澄三對台灣電影的貢獻致敬，也期盼電影能承襲當年的佳績、票房長紅。

初孟軒（左起）在《啵me之我的青春住了鬼》中飾演劇團團長，帶領李雪、陳昱廷、顏廷儒和安俊朋，一起完成父親當年留下遺憾的作品《寶釧》。（風暴國際提供）初孟軒（左起）在《啵me之我的青春住了鬼》中飾演劇團團長，帶領李雪、陳昱廷、顏廷儒和安俊朋，一起完成父親當年留下遺憾的作品《寶釧》。（風暴國際提供）

該片的核心故事與歌仔戲密不可分，邵雨薇飾演的女鬼陪伴著初孟軒率領的劇團，合力將傳統戲曲改編成現代版歌舞劇《寶釧》，為了呈現專業身段，邵雨薇在拍攝前苦練歌仔戲與花槍。她感性表示，實際練習後才發現戲曲身段極為講究，從肩膀寬度到腳底板接觸地面的規則都馬虎不得，絕非靠想像就能做好動作。

《啵me之我的青春住了鬼》李雪在現代版《寶釧》飾演代戰公主，顏廷儒和陳昱廷分別飾演薛平貴和王寶釧。（風暴國際提供）《啵me之我的青春住了鬼》李雪在現代版《寶釧》飾演代戰公主，顏廷儒和陳昱廷分別飾演薛平貴和王寶釧。（風暴國際提供）

針對難度極高的花槍，邵雨薇表示：「槍頭要如何出力才可以讓它有甩動的感覺,不是隨便拿兩下就做得出來。」透露自己是透過邏輯性思考來記憶動作的原因與重點，她強調：「腦子記的快跟身體記憶又是兩件事，拍攝期間我一直練習用身體肌肉去熟悉、加強記憶。」

除了女主角的精彩表現，片中李雪飾演的代戰公主、陳昱廷飾演的王寶釧以及顏廷儒飾演的薛平貴，更是打破傳統，穿上點綴著藍色色系與粉色絨毛的現代版戲曲服飾粉墨登場，三人因為頭頂兩根浮誇的長鬚，在片場自封為「昆蟲系美少女戰隊」。

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》中不僅肩負武打和傳統戲曲的橋段，還要和劇團一起笑鬧，最後更有一場情感重頭戲。（風暴國際提供）邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》中不僅肩負武打和傳統戲曲的橋段，還要和劇團一起笑鬧，最後更有一場情感重頭戲。（風暴國際提供）

飾演王寶釧的陳昱廷透露，即使在寒冬中重感冒，仍用盡力氣唱出王寶釧的心聲；李雪則必須展現音痴唱歌的聲線，她笑言：「我要先學會正確音調後再揣摩走音。」而飾演薛平貴的顏廷儒則打趣說，穿上這套服飾會變得非常有禮貌，「因為走路時深怕頭上的長鬚打到東西，只好隨時低下頭來。」

邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》的精湛演出，讓觀眾們眼睛為之一亮。（風暴國際提供）邵雨薇在《啵me之我的青春住了鬼》的精湛演出，讓觀眾們眼睛為之一亮。（風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》除了有「國師」唐綺陽演唱主題曲《等不到的等》，更邀來金曲樂團麋先生MIXER演唱插曲《沒什麼大不了的心情》，該曲以灑脫的節奏與充滿療癒感的歌詞，精準捕捉「青春五人幫」初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒共患難的深厚情誼，歌曲中「怪運氣、怪天氣，總會有人陪著你」巧妙呼應片中劇團面臨倒閉危機、排練場鬼影幢幢的窘境，即便處境困難，這群年輕人依然在挫折中苦中作樂、向夢想前進。

header

body

