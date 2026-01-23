自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

沒Netflix帳號也能看！霍諾德挑戰台北101 「這裡」免費直播

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以無繩攀登美國酋長岩震撼全球的極限攀岩高手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），即將把挑戰舞台移師台北。他預計於明（24）日上午9點，嘗試無繩攀爬台北101，相關過程將透過 Netflix 特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球同步放送，消息一出立刻引發各界高度關注。

即使沒有 Netflix 帳號，位於台北101對面的信義廣場，明日將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時，讓民眾近距離見證霍諾德一步步向高空推進。

對於無法前往現場的民眾，線上也備有替代觀看方式。只要上YouTube 搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，即可透過即時監視器畫面，遠距觀看霍諾德攀爬台北101的身影。由於象山鏡頭正對台北101東南面，正好是此次挑戰的攀登方向，因此有機會捕捉到實況畫面。

不過YouTube即時影像屬於戶外監視畫面，可能受到天氣、雲霧或能見度影響，畫面清晰度並非全程穩定。即便如此，這場結合極限運動、城市地標與全球直播的挑戰，仍被外界視為台北近年最受矚目的戶外運動事件之一。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中