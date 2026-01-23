沒Netflix帳號也能看！霍諾德挑戰台北101 「這裡」免費直播

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以無繩攀登美國酋長岩震撼全球的極限攀岩高手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold），即將把挑戰舞台移師台北。他預計於明（24）日上午9點，嘗試無繩攀爬台北101，相關過程將透過 Netflix 特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球同步放送，消息一出立刻引發各界高度關注。

即使沒有 Netflix 帳號，位於台北101對面的信義廣場，明日將架設大型戶外螢幕，全程免費轉播，預計直播時間約2小時，讓民眾近距離見證霍諾德一步步向高空推進。

對於無法前往現場的民眾，線上也備有替代觀看方式。只要上YouTube 搜尋「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」，即可透過即時監視器畫面，遠距觀看霍諾德攀爬台北101的身影。由於象山鏡頭正對台北101東南面，正好是此次挑戰的攀登方向，因此有機會捕捉到實況畫面。

不過YouTube即時影像屬於戶外監視畫面，可能受到天氣、雲霧或能見度影響，畫面清晰度並非全程穩定。即便如此，這場結合極限運動、城市地標與全球直播的挑戰，仍被外界視為台北近年最受矚目的戶外運動事件之一。

