娛樂 最新消息

王月摔倒送加護病房昏迷5天 歷經2次重大手術女兒鬆口現況

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人王月歷經生死關頭，去年11月在家中不慎暈倒、頭部撞地後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立刻接受開顱手術取出血塊，撐過加護病房昏迷5天的關鍵期，隨後再度進行「顱骨復原」手術。許多圈內星友得知消息都很震驚，陳鴻前陣子致電及傳訊息都找不到王月，近日終於收到王月女兒回傳的消息，讓他鬆口了一口氣。

陳鴻收到王月的消息終於放心。（翻攝自臉書）陳鴻收到王月的消息終於放心。（翻攝自臉書）

王月經歷重大手術後，目前仍在復原階段，女兒代為回訊息給陳鴻，內容提到：「媽媽的狀況都好，但就是體力還需要時間復原。現在媽媽都跟我住在一起，別掛心喲。再讓媽媽好好休養一陣子，我想年後會更好，就可以跟可愛的鴻哥抱一抱了。」王月也透過女兒像老友喊話：「愛你喲。」

陳鴻曬出與王月女兒的對話。（翻攝自臉書）陳鴻曬出與王月女兒的對話。（翻攝自臉書）

對此，陳鴻終於能夠安心，昨天在社群曬出對話截圖，感性談到：「我們年紀大了，不要再為了什麼理想往死裡整，天天為了劇團燒腦搞裡頭，也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠，懂自重的人，不等生病了才想起保養，而是把每一個天亮，都當作是生命的禮物。」認為到了現在的年紀，才覺得越來越難再交心朋友，可以相知相惜的老朋友是非常重要的事。

王月去年11月在家昏倒，緊急送醫安排開顱手術。（翻攝自臉書）王月去年11月在家昏倒，緊急送醫安排開顱手術。（翻攝自臉書）

