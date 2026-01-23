自由電子報
娛樂 最新消息

2NE1 CL遭警方調查！未註冊經營公司遭移送 姜棟元列名單後獲判無嫌疑

2NE1 CL違反《大眾文化藝術產業發展法》，已遭警方調查。（翻攝IG）2NE1 CL違反《大眾文化藝術產業發展法》，已遭警方調查。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈再傳法律風波。女團2NE1隊長CL近日被爆涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》，已遭警方調查；至於一度被點名涉及其中的演員姜棟元，警方最終認定其並未實際參與經營，裁定無嫌疑，不予移送。

首爾龍山警察署昨（22）日證實，CL 因涉嫌在未完成官方登記的情況下，實際經營演藝經紀相關業務，預計於今（23）日以不拘留方式移送首爾西部地檢署進一步偵辦。警方也強調，姜棟元雖曾被列入調查對象，但經查證後已排除涉案可能。

綜合韓媒《Newsis》與《東亞日報》報導，此案起於去年9月的檢舉案件。當時有人向相關單位反映，部分藝人以個人名義成立工作室或公司，卻未依法完成「大眾文化藝術企劃業」登記程序。警方隨後展開調查，發現 CL 於2020年成立個人廠牌「Very Cherry」後，長達5年時間皆未依法完成相關註冊。

依南韓現行法規，經營演藝經紀公司須向文化體育觀光部完成登記，若未依法辦理，最高可處2年以下有期徒刑，或2000萬韓元（約新台幣48萬元）以下罰金，而截至目前為止，CL所屬方面尚未針對案件細節或移送一事發表正式聲明。

