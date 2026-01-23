自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莫名被扣政治帽子！名導汪怡昕「收演員存證信函」嘆遭自己人背後捅刀

〔記者邱奕欽／台北報導〕《國際橋牌社》系列導演汪怡昕昨（22日）發文吐露創作低潮，開頭便直言「好累，剛收到一位演員的存証信函！」他感嘆，在台灣拍攝與台灣記憶、民主歷程相關的作品困難重重，並無奈反問「為什麼要這樣扣政治帽子呢？」直指電影《國運之戰》描述的是30年前不分藍綠、族裔軍人團結抗敵的故事，卻仍難以擺脫政治標籤。

名導汪怡昕近日收到一名演員的存証信函。（資料照；記者胡舜翔攝）名導汪怡昕近日收到一名演員的存証信函。（資料照；記者胡舜翔攝）

汪怡昕在文中進一步回顧，《國際橋牌社》IP自啟動以來已走過10年，期間陸續推出《國際橋牌社》第1季、第2季、外傳《和平歸來》，以及電影《國運之戰》。他坦言，這一路走來被貼過無數政治標籤，資金也始終難找，但團隊仍選擇設法突破，希望讓這類題材有機會在商業市場中站穩腳步。

談及創作心境，汪怡昕毫不避諱寫下多次動搖的時刻，透露曾反覆自問「這些辛苦值得嗎？」、「大家都不碰，為什麼要碰？」甚至在被資金逼到走投無路時，質疑「台灣民主記憶的留傳，到底干我屁事？」他也感嘆，最讓人受傷的，反而是「為什麼有時候對我們背上來一刀的是自己人？」即便如此，他仍表示最終選擇告訴自己「捨我其誰」，牙一咬繼續走下去。

汪怡昕同時透露，以1996年台海危機為背景的軍事電影《國運之戰》，目前仍有約2千萬的短期資金缺口，並強調該片預計於2026年第4季上映，他直言這是一部不會讓觀眾失望，也有信心在票房上成功的作品，最後更向願意相挺的「戰友」公開喊話，希望在資金上能再拉一把。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中