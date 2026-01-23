自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粉絲清晨6點卡位 職棒6隊女神首度「體能大對決」

《最強的身體》中華職棒6隊啦啦隊女神首度齊聚。（好看娛樂提供）《最強的身體》中華職棒6隊啦啦隊女神首度齊聚。（好看娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》自開播以來話題不斷，收視表現持續攀升，上週在15–44歲族群收視再創新高，節目熱度不減。製作單位好看娛樂表示，感謝所有選手無條件投入挑戰，也感謝觀眾透過電視熱情應援支持。本週日將播出全新第24集，賽事卡司與規模同步升級，高人氣啦啦隊女神參賽，吸引大批粉絲湧入現場，甚至有粉絲為了南珉貞與金娜妍，清晨6點就到場卡位，場面相當熱烈。

啦啦隊女神齊聚拼場挑戰《最強的身體》。（好看娛樂提供）啦啦隊女神齊聚拼場挑戰《最強的身體》。（好看娛樂提供）

本集登場的是話題性十足的「最強應援團」組，中華職棒6隊啦啦隊女神首度齊聚，把球場上的應援能量，轉化為競技場上的體能對決，被形容是「棒球圈最熱鬧的一場體能戰」。主播徐展元在場邊熱血高喊：「最強應援團組，帶著為台灣棒球加油的熱血出發了！」主持人蔡尚樺也表示，平時看她們在場邊為球員應援，如今親自成為比賽選手，感受完全不同。

韓國健美冠軍金娜妍亮麗現身。（好看娛樂提供）韓國健美冠軍金娜妍亮麗現身。（好看娛樂提供）

中信兄弟派出應援團團長Gary搭檔 Passion Sisters盈瑩出戰，Gary以街舞底子帶動團隊氣勢，盈瑩則自信喊出美強兼備；高雄台鋼雄鷹由團長柏澄與林浠迎戰，柏澄自認體育通才、目標15分鐘完賽，林浠則因熱舞社背景，被看好腿力驚人。統一獅組合為團長YORK搭配包子，球迷資歷超過20年的YORK擅長團隊運動，自嘲「不怕硬」；樂天桃猿派出團長ABY與樂天女孩隊長曲曲，ABY展現不服輸的逆轉精神，曲曲則以耐力見長。味全龍由團長勛雞搭檔韓籍小龍女金娜妍，勛雞求勝慾旺盛，金娜妍則以韓國健美冠軍身分展現強大心肺；富邦悍將派出團長TRAVIS與「台妹小南」南珉貞，健身達人加上跑步王者的組合，被視為最被看好的「棒棒糖 CP」。

啦啦隊女神南珉貞（右）、富邦悍將團長TRAVIS。（好看娛樂提供）啦啦隊女神南珉貞（右）、富邦悍將團長TRAVIS。（好看娛樂提供）

除了應援團對決，本集同樣迎來顏值與實力兼具的「最強高學歷女神」組。6位來自頂尖學府的女性，將專業背景轉化為賽場優勢，挑戰體能極限。前立法委員高嘉瑜自信喊話要顛覆外界印象；台大公衛營養師方慈聲以健美亞軍實力迎戰；台大獸醫系出身的演員蔡祥，具備重訓與登山底子；台大機械系、保健品牌創辦人何嘉琦是馬拉松實戰派；成大都計系KOL王敏慈擁有10年攀岩經驗，握力驚人；陽明交大物理治療背景的溫茜婷成功減重40公斤，身兼咖啡烘焙師與高球好手，展現「腦力＋體力」的雙重實力。

「最強地方代表」組同樣吸睛，集結來自全台各地的議員與地方代表，將日常服務累積的體力轉化為賽場戰力。台北市議員陳宥丞、新北市議員陳世軒、高雄里長洪啟修、新竹村長李宗炎、台北里長羅至佑、台中里長王勝偉齊聚一堂，背景橫跨軍警、運動國手與專業治療領域，實力不容小覷。

「港湖女神」高嘉瑜挑戰《最強的身體》。（好看娛樂提供）「港湖女神」高嘉瑜挑戰《最強的身體》。（好看娛樂提供）

值得一提的是，陳宥丞、陳世軒與高學歷女神組的高嘉瑜在場邊互動火花十足，三人一邊互虧體力，一邊聊政壇日常，笑稱要「用完賽成績說話」，也成為緊張賽事之外最輕鬆、最具話題性的畫面之一，展現跨組別的友情與運動精神。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中