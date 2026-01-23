車銀優遭追稅逾200億韓元！經紀公司出面回應：案件尚未定案

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男團ASTRO成員、演員車銀優近日捲入高額稅務爭議，被國稅廳要求補繳超過200億韓元（約4.31億台幣）稅款，引發外界高度關注。對此，所屬經紀公司Fantagio昨（22日）首度對外回應，強調案件目前尚未最終確定，整起爭議的核心，並非是否逃漏稅，而是母親名下法人是否屬於實質課稅對象，相關法律解釋仍有討論空間。

車銀優遭南韓國稅廳通知，需要補繳超過4.3億台幣的稅金。（翻攝自X）

Fantagio表示，國稅廳目前的認定主要聚焦於車銀優演藝收入的分配結構，據了解在車銀優與經紀公司之間，另有一間由其母親成立並登記的公司，與Fantagio簽署演藝活動支援相關合約。然而，國稅廳則認為，該法人是否具備實質業務內容，是判斷課稅責任歸屬的關鍵，因此要求補繳相關稅款。

對於外界質疑該公司是否僅為形式存在，Fantagio隨即作出回應，直指該法人依法完成登記，並非空殼組織，母親成立公司的初衷，是基於對藝人長期發展與經紀管理的保障考量，而非刻意規避稅賦。公司也強調，目前案件仍在行政程序中，相關結論尚未定案，已依法提出課稅前適法性審查，要求重新檢視國稅廳的認定。

Fantagio最後表示，為讓程序盡快釐清，車銀優本人與稅務代理人將全力配合後續調查，並承諾未來將持續依照法令誠實申報、履行納稅義務。隨著經紀公司正式發聲，這起追稅金額罕見的稅務爭議，後續發展也備受外界關注。

