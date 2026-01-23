自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

車銀優遭追稅逾200億韓元！經紀公司出面回應：案件尚未定案

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓男團ASTRO成員、演員車銀優近日捲入高額稅務爭議，被國稅廳要求補繳超過200億韓元（約4.31億台幣）稅款，引發外界高度關注。對此，所屬經紀公司Fantagio昨（22日）首度對外回應，強調案件目前尚未最終確定，整起爭議的核心，並非是否逃漏稅，而是母親名下法人是否屬於實質課稅對象，相關法律解釋仍有討論空間。

車銀優遭南韓國稅廳通知，需要補繳超過4.3億台幣的稅金。（翻攝自X）車銀優遭南韓國稅廳通知，需要補繳超過4.3億台幣的稅金。（翻攝自X）

Fantagio表示，國稅廳目前的認定主要聚焦於車銀優演藝收入的分配結構，據了解在車銀優與經紀公司之間，另有一間由其母親成立並登記的公司，與Fantagio簽署演藝活動支援相關合約。然而，國稅廳則認為，該法人是否具備實質業務內容，是判斷課稅責任歸屬的關鍵，因此要求補繳相關稅款。

對於外界質疑該公司是否僅為形式存在，Fantagio隨即作出回應，直指該法人依法完成登記，並非空殼組織，母親成立公司的初衷，是基於對藝人長期發展與經紀管理的保障考量，而非刻意規避稅賦。公司也強調，目前案件仍在行政程序中，相關結論尚未定案，已依法提出課稅前適法性審查，要求重新檢視國稅廳的認定。

Fantagio最後表示，為讓程序盡快釐清，車銀優本人與稅務代理人將全力配合後續調查，並承諾未來將持續依照法令誠實申報、履行納稅義務。隨著經紀公司正式發聲，這起追稅金額罕見的稅務爭議，後續發展也備受外界關注。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中