迷因之王真人化！美泰兒最強壯IP《太空超人》電影預告曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕繼《Barbie芭比》真人版電影風靡全球之後，玩具公司美泰兒又一經典IP《太空超人》也再推真人版電影進軍大銀幕，預告昨（22）日驚喜曝光。超級英雄的始祖，擁有無限力量的天選之人，將帶著他著名的「力量之劍」，重返伊坦尼亞奇幻國度大戰死對頭骷髏王。

《太空超人》再推真人版電影進軍大銀幕。（索尼影業提供）

《太空超人》自1980年代推出以來，便以獨特的奇幻科幻世界觀與鮮明角色成為流行文化經典，也是網友酷愛的「迷因之王」。故事描述平凡的亞當王子，在獲得「力量之劍」後，能化身為宇宙中最強大的男人，太空超人，挺身對抗邪惡勢力，守護伊坦尼亞與整個宇宙。

請繼續往下閱讀...

超新星尼可拉斯葛拉辛在《太空超人》飾演太空超人。（索尼影業提供）

本次真人版電影，將以更成熟、宏大的敘事角度，重新詮釋這段家喻戶曉的英雄起源。近期好萊塢最火燙的超新星尼可拉斯葛拉辛飾演太空超人，他因演出《王室緋聞守則》中的深情同志角色而一炮而紅，這次為了《太空超人》大量增肌，超壯碩的身材簡直判若兩人！

真人版《太空超人》的反派「骷髏王」由傑瑞德雷托飾演。（索尼影業提供）

真人版《太空超人》首張海報。（索尼影業提供）

其他重量級卡司還包括飾演骷髏王的傑瑞德雷托，以及飾演太空超人戰友鄧肯隊長的伊卓瑞斯艾巴。將以史詩規模的世界觀、磅礡動作場面與充滿情感張力的角色刻畫，宣告太空超人正式重返大銀幕，為全球觀眾揭開一場跨越命運與宇宙的英雄傳奇。《太空超人》將於6月3日正式上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法