傳奇猛將來台攀101從哪爬上去？「最近觀賞點」也曝光

〔記者許世穎／專題報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101，過程將透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》進行全球直播，讓世界看見台灣。有消息指出，他預計攀爬的地方為信義路與松智路交叉口的邊角，最近的觀賞點可能會是觀景台。

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

台北101董事長賈永婕日前也提到，這次活動動員了美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

艾力克斯霍諾德最近仍積極訓練，也已進行多次試爬。（Netflix提供）

賈永婕提出兩點事項：第一，請讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務；第二，請勿自行操作無人機拍攝，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。

艾力克斯霍諾德明天將展現成果。（Netflix提供）

而艾力克斯霍諾德此次的挑戰不僅要克服508公尺的高空恐懼，更全程不使用任何繩索與防護措施，且預計以2小時完成登頂。目前101東南向人行道已拉起管制區域，但明天89樓觀景台仍正常營業，上觀景台的民眾有機會近距離觀賞到他攀爬101的英姿。（僅供參考，不保證一定看到）

艾力克斯霍諾德來台挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

此外，「信義路與松智路交叉口的邊角」只是預計攀爬點，會視當天狀況，Netflix仍有保留修改或異動的權利，現場都以攀爬者安全為重，如果民眾到現場請記得遵守秩序。《赤手獨攀台北101：直播》特別節目將於24日（週六）上午9點在Netflix播出，進行2小時的直播特別節目。

