自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

傳奇猛將來台爬101曝心境！Netflix全球直播「將是全世界同步討論焦點」

〔記者許世穎／專題報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101，近日被不少高處辦公的民眾捕捉到「試爬」英姿。而他明天攀爬的過程，也將透過Netflix進行全球直播，讓世界看見台灣。

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

這個名為《赤手獨攀台北101：直播》的特別節目，將成為2026年開年的最新全球必看直播盛事。預計上午9點在Netflix播出，進行2小時的直播特別節目。Netflix無劇本系列與體育內容副總裁Brandon Riegg對此表示，透過直播節目觀看艾力克斯霍諾德自由攀登台北101，「將會是一場讓人腎上腺素飆升、無法移開目光的壯觀場景。這將是全世界同步討論的焦點。」

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播全世界放送。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播全世界放送。（Netflix提供）

艾力克斯霍諾德歷經無數挑戰，曝光自我心境。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德歷經無數挑戰，曝光自我心境。（Netflix提供）

經歷過無數挑戰的艾力克斯霍諾德表示，這些年已經習慣了恐懼，但他也提到「不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。他的妻子珊妮則透露，許多人常疑問「艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她說艾力克斯就是這樣的一個人，「毫無疑問，艾力克斯必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。」

《赤手獨攀台北101：直播》特別節目將於24日（週六）上午9點在Netflix播出，進行2小時的直播特別節目。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中