傳奇猛將來台爬101曝心境！Netflix全球直播「將是全世界同步討論焦點」

〔記者許世穎／專題報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101，近日被不少高處辦公的民眾捕捉到「試爬」英姿。而他明天攀爬的過程，也將透過Netflix進行全球直播，讓世界看見台灣。

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101。（Netflix提供）

這個名為《赤手獨攀台北101：直播》的特別節目，將成為2026年開年的最新全球必看直播盛事。預計上午9點在Netflix播出，進行2小時的直播特別節目。Netflix無劇本系列與體育內容副總裁Brandon Riegg對此表示，透過直播節目觀看艾力克斯霍諾德自由攀登台北101，「將會是一場讓人腎上腺素飆升、無法移開目光的壯觀場景。這將是全世界同步討論的焦點。」

艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播全世界放送。（Netflix提供）

艾力克斯霍諾德歷經無數挑戰，曝光自我心境。（Netflix提供）

經歷過無數挑戰的艾力克斯霍諾德表示，這些年已經習慣了恐懼，但他也提到「不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。他的妻子珊妮則透露，許多人常疑問「艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她說艾力克斯就是這樣的一個人，「毫無疑問，艾力克斯必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。」

《赤手獨攀台北101：直播》特別節目將於24日（週六）上午9點在Netflix播出，進行2小時的直播特別節目。

