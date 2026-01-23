自由電子報
娛樂 日韓

犯罪片被玩成演唱會 《末路雙嬌》音樂狠到想二刷

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國犯罪電影又有狠角色將登台！「話題女神」韓韶禧搭檔「坎城常客」全鐘瑞主演的電影《末路雙嬌》，上映前就氣勢驚人，勇奪一月韓國新片預售冠軍，被影迷封為「今年最狠、最潮的女性犯罪片」。

本片最大亮點之一，是請來全方位嘻哈音樂人GRAY擔任音樂總監。GRAY繼《芭蕾復仇曲》後，再度挑戰電影配樂，他這次直接把犯罪片，做成一場跨世代、跨曲風的聲音冒險。

《末路雙嬌》透過強烈的音樂風格，成功表達出人物的內在情緒，左為金新綠，右為全鐘瑞。（采昌提供）《末路雙嬌》透過強烈的音樂風格，成功表達出人物的內在情緒，左為金新綠，右為全鐘瑞。（采昌提供）

導演李煥直言，原本只是希望音樂「跟以往不一樣」，沒想到成果「完全超出預期」，甚至形容是「和畫面刻意錯位、卻更殘酷迷人的存在」。

GRAY形容自己的任務不是寫配樂，而是打造一個能推動角色內心的「情感裝置」。因此整張原聲帶橫跨70年代靈魂樂、爵士藍調、R&B、迷幻音樂到 City Pop，把冰冷都市底下的孤獨、慾望與不安，一層一層剝開。

更狂的是，GRAY為了讓每首歌都「不是背景音」，而是角色的一部分，直接集結多位風格鮮明的女歌手：片頭一響就讓人起雞皮疙瘩的，是華莎演唱的《FOOL FOR YOU》，濃烈嗓音一出，整部片的危險氣味瞬間成形。

本片的多樣化音樂盛宴，讓觀眾看完直呼想要二刷，圖為金聖喆。（采昌提供）本片的多樣化音樂盛宴，讓觀眾看完直呼想要二刷，圖為金聖喆。（采昌提供）

貫穿全片靈魂的，則是「性感教主」金完宣的《波浪》，歲月感十足的聲線，把角色走在生命邊緣的狀態唱得又狠又美。DeVita則用《THE CABARET》與《WHISPERS IN THE NIGHT》描繪華麗假面下的脆弱與危險。

不少韓國觀眾看完直接留言：「因為音樂想二刷」、「這根本是要在戲院用音響聽的電影」。《末路雙嬌》於1月30日在台上映。

