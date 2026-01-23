日本vs歐美技巧差在哪？AV女優蘇櫻花一句話老司機全懂

〔記者鍾志均／台北報導〕新加坡女星蘇櫻花（Sakura Soh）持續在國際舞台發光！她日前正式現身拉斯維加斯，踏上被譽為「成人奧斯卡」的AVN Awards現場，不只以國際嘉賓身分出席，還連辦4天官方簽名會，行程滿到她自己都忍不住苦笑說：「完全沒有時間觀光！」

外界看她從新加坡電音DJ、轉戰日本，再高速衝進歐美成人圈，節奏快得驚人，但她坦言，每個「看似果斷」的決定背後，其實都伴隨失眠夜。「最怕的是走出舒適圈後不被接受，甚至被拒絕」。

新加坡女優蘇櫻花希望「走出舒適圈」。（蘇櫻花提供）

在日本拍攝的那段時間，讓她熟悉產業規格與節奏，也學會在嚴謹體系中保留自我風格；真正讓她感覺「身分轉換」的，則是踏進西方市場之後。

她分享，在OnlyFans與歐美拍攝現場，自己不再只是被標籤成「來自亞洲的臉孔」，而是被當作一名專業創作者看待，「我們有發言權，意見會被聽見，這對我來說很重要。」

蘇櫻花身材火辣，吸引不少粉絲追隨。（蘇櫻花提供）

身為少數站上歐美成人產業核心的亞洲女演員，刻板印象她不是沒遇過。有人以為她不會說英語，反而讓她更堅定想證明：「我們不是單一形象，亞洲女性也有多元文化與力量。」

蘇櫻花走進AVN現場，興奮喊像做夢。（蘇櫻花提供）

另外，她觀察到東西方拍攝文化的明顯差異：日本男優偏內斂、講究技術；歐美則更自然開放、現場氣氛活躍。至於合作心得？她神秘一笑：「只能說都很暈，有多暈，看作品就知道。」

私下的她其實生活簡單，如果哪天不用工作，表示最想做的事是「睡到自然醒」。她也常打電話回新加坡和朋友聊天，坦言再忙還是會想家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法