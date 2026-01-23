讓世界看見台灣！傳奇猛將明攀登101 壯舉曾被拍成奧斯卡紀錄片

〔記者許世穎／專題報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明天（24日）挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101，並將透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》，讓全世界看見台灣。近日他已展開「試爬」，不少高處辦公的民眾捕捉到精彩畫面，但也有許多人仍對他感到相當好奇。

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101，將透過Netflix直播。（Netflix提供）

艾力克斯霍諾德是全球最傑出、最廣為人知的攀岩運動員之一，尤其以無繩索或任何安全設備進行自由攀登美國最具代表性的峭壁而聞名。他能夠掌控恐懼、在壓力下保持專注，並以嚴謹的紀律挑戰大膽目標，重新定義了人類潛能的界限。

先前艾力克斯霍諾德曾在優勝美地國家公園中，高度等同兩座台北101大樓的「酋長岩」選擇不靠繩索、垂直向上攀爬高聳參天的陡峭岩壁，隨時可能因為一個小失誤導致粉身碎骨，但他憑著絕不放棄的堅定意志，完成這項「無繩獨攀」創舉。

艾力克斯霍諾德成功挑戰徒手攀爬「酋長岩」的壯舉，曾被拍成紀錄片《赤手登峰》。（資料照，海鵬提供）

「酋長岩」是世界上最大的單體花崗岩，艾力克斯霍諾德為征服它，光是沙盤推演便費時2年，更嘗試50多種不同路線，最終完成自由攀登的歷史性壯舉，路線高度為3,000 英尺（約 914 公尺），並被奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》完整記錄。（該片也曾於台灣上映）

這一壯舉被廣泛譽為有史以來最偉大的體育成就之一，艾力克斯霍諾德其他開創性的紀錄還包括自由攀登錫安國家公園的「月光壁」（Moonlight Buttress）、優勝美地國家公園的「半穹頂」（Half Dome），並在不到 24 小時內獨自完成優勝美地三大經典路線的「三冠王挑戰」（Triple Crown）。

艾力克斯霍諾德明天挑戰攀登台北101，近日經常被捕捉到試爬。（Netflix提供）

除了攀岩事業之外，艾力克斯霍諾德也是《紐約時報》暢銷書作者，並共同主持「Climbing Gold」與「Planet Visionaries」Podcast，同時創立霍諾德基金會（Honnold Foundation），一個致力於推動弱勢社群獲得太陽能資源的非營利組織。他現與妻子珊妮及兩個女兒居住在拉斯維加斯。

《赤手獨攀台北101：直播》特別節目將於24日（週六）上午9點在Netflix播出，進行2小時的直播特別節目。

