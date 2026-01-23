過年不想被問薪水！緯來電影「新春9點檔」懸疑片開追

〔記者鍾志均／綜合報導〕過年不只拚團圓，也拚「燒腦＋情緒暴擊」！緯來電影台新春特別企劃「馬上．旺」端出女神＋男神＋懸疑強檔，從 1月25日起，一路播到初二，每晚9點首播新片，陪觀眾一路追到農曆年。

其中最吸睛的，莫過於張鈞甯帶著兩部代表作《查無此心》與《瞞天過海》強勢登場，分別搭檔阮經天、許光漢兩大男神，堪稱「新春最強演技修羅場」。

張鈞甯提早向讀者拜年。（緯來電影台提供）

在《查無此心》中，張鈞甯飾演情緒長期失衡的女警，為了讓自己完全進入狀態，她的準備方式堪稱「狠角色等級」：每天開工前先哭一輪，甚至直接睡在道具車裡，只為體會角色那種無處安放的疲憊與恐懼。

《查無此心》海報。（緯來電影台提供）

最誇張的是，好友阮經天還「神助攻」借出一間沒人住的公寓，讓她獨居培養孤絕感。張鈞甯笑說：「小天真的很夠義氣，怕我在家太幸福，演不出崩潰感。」這也是兩人相隔16年再度合作，她更首度身兼監製，直言壓力爆表，但也因為彼此都是演員，反而更懂怎麼在現場互相接住對方的情緒。

《瞞天過海》海報。（緯來電影台提供）

《瞞天過海》中的張鈞甯則從女警變身成深陷密室命案的富商闊太。這回不只劇情翻轉到讓人頭皮發麻，連表演都必須「同一場戲拍好幾個版本」，每個細節都不能錯。

她坦言，自己入戲到連睡覺都不放過，「那陣子真的會夢到自己殺人，情緒非常真實，醒來還會心跳加速。」首次與許光漢合作，也讓她印象深刻——原以為對方每天帶著小本子是在看小說，結果竟然是整本手抄劇本，敬業程度讓她直接給滿分。

此外，緯來電影台春節檔期排出一整排首播清單，從動畫、日片到華語大片全包，邊看電影還能參加抽獎，把發財金、黃金麻將、電影餐一次帶回家。

