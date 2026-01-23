自由電子報
娛樂 最新消息

（專題）金宣虎《愛情怎麼翻譯？》爆紅全球陷「酒窩炫風」！擠Netflix36國榜單

金宣虎、高允貞主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》是近日熱門焦點。（Netflix提供）金宣虎、高允貞主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》是近日熱門焦點。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／專題報導〕各大影音平台每週最新排行榜出爐，從戲劇、動漫到電影全面開打，新作、話題作輪番搶位，榜單洗牌速度比追劇進度還快；既有男神入伍前的「災難旅行」引發討論，也有動畫續作霸榜不退，還出現改編自熱門小說、聚焦成人愛情觀的話題作《愛情怎麼翻譯？》，以浪漫情感描寫成功吸住目光。一起來看看 1/12 至 1/18 這一週，觀眾的遙控器究竟被誰牢牢掌控。

金宣虎、高允貞主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》排行第二。（Netflix提供）金宣虎、高允貞主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》排行第二。（Netflix提供）

▶▶Netflix

日本動畫跟播作《咒術迴戰：死滅迴游 前篇》奪冠，但金宣虎、高允貞主演的浪漫韓劇《愛情怎麼翻譯？》緊追在後，這齣戲不只在韓國拍攝，還拉外景到日本、義大利與加拿大，除了好看的男女主角讓人怦然心動，連美景都令人移不開焦點，網友還直呼「金宣虎的酒窩可以拿世界和平獎」，因此收視不只在台灣表現亮眼，更同步擠進全球36國節目榜，堪稱本週跨國黑馬。

「臉蛋天才」車銀優入伍前備受關注的節目《放飛旅行團》擠進熱門收視排行榜。（MyVideo提供）「臉蛋天才」車銀優入伍前備受關注的節目《放飛旅行團》擠進熱門收視排行榜。（MyVideo提供）

▶▶MyVideo

該週冠軍由戲劇《整形過後》奪下，動漫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》緊追在後，《雙軌》、《葬送的芙莉蓮 第二季》分列第 3、第 4 名；而「臉蛋天才」車銀優入伍前備受關注的節目《放飛旅行團》攜手姜河那、金英光展開首次海外旅行，原本是夢幻男神行程，卻一路意外連連、狀況百出，反差感反而引爆討論，成功擠進熱門收視排行榜第 7 名。

浪漫題材明顯發威，《軋戲》一舉衝上冠軍。（iQIYI提供）浪漫題材明顯發威，《軋戲》一舉衝上冠軍。（iQIYI提供）

▶▶愛奇藝

浪漫題材明顯發威，《軋戲》一舉衝上冠軍，甜蜜話題成功取代上週稱霸的古裝劇《逍遙》，《玉茗茶骨》穩居第2名、《逍遙》退居第3，前三名仍由中國劇包辦。韓綜《換乘戀愛4》、《RUNNING MAN》展現長線實力，電影《南京照相館》與台劇《監所男子囚生記》也成功卡位前十，顯示綜藝與影劇內容同樣具備穩定吸引力。

電影榜由動作鉅作《捍衛天使》奪冠。（Hami Video 提供）電影榜由動作鉅作《捍衛天使》奪冠。（Hami Video 提供）

▶▶Hami Video

電影榜由動作鉅作《捍衛天使》奪冠，《長安的荔枝》、《名偵探柯南 獨眼的殘像》緊追其後；戲劇榜第一名是《人生只租不賣》，《等待京道》、《Love Me》也穩居人氣行列。動漫館則毫無懸念，由《葬送的芙莉蓮 S2》坐穩冠軍寶座，《咒術迴戰 S3－死滅迴游 前篇》與《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》同樣強勢上榜。

《石油天王 S2》躍升本週冠軍。（CATCHPLAY+提供）《石油天王 S2》躍升本週冠軍。（CATCHPLAY+提供）

▶▶CATCHPLAY+

對照上週榜單，本週出現明顯洗牌，冠亞軍互換位置，由上週居次的獨家美劇《石油天王 S2》氣勢反超，躍升本週冠軍，而電影《天劫倒數》則退居第二；《黑白線人》連續兩週站穩第三名，顯示韓片熱度持續發燒。

韓劇《韓國製造》連續第三週稱霸榜首。（Disney+ 提供）韓劇《韓國製造》連續第三週稱霸榜首。（Disney+ 提供）

▶▶Disney+

電影榜由《創：戰神》強勢登頂，《動物方城市》與《阿凡達》系列持續吸粉。節目榜則由諜報動作韓劇《韓國製造》氣勢最盛，不僅拿下台灣冠軍，更連續第三週稱霸榜首；《玉茗茶骨》、《操控遊戲》緊追其後，台劇《凶宅專賣店》、動畫短劇《動物方城市+》與美劇《潛能探案組 S2》同樣穩定吸睛。

戲劇《豐臣兄弟！》一舉衝上冠軍。（LINE TV提供）戲劇《豐臣兄弟！》一舉衝上冠軍。（LINE TV提供）

▶▶LINE TV

10大熱播排行榜出現明顯洗牌，戲劇《豐臣兄弟！》一舉衝上冠軍，《大生意人》退居第 2，《百分之一相對論》守住第 3，前三名全被戲劇包辦，顯示戲劇黏著度依舊最強。動漫《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》本週躍升至第 4 名，較上週第 10 名大幅攀升，追番熱度明顯回溫。

