2PM團魂在！張祐榮「單飛台北」開唱老粉必去

〔記者鍾志均／台北報導〕終於等到了！韓團2PM成員張祐榮確定3月8日首度以「個人身分」站上台北舞台，在Legacy TERA舉辦《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》，HOTTEST（粉絲名）開心說：「終於等到祐榮的專屬舞台！」

早在2024年，張祐榮曾與JUN. K、尼坤合體來台開唱，讓不少粉絲留下深刻回憶；但這次，是完完全全屬於他一個人的台北夜晚，被粉絲形容為「出道多年，終於等到的單飛里程碑」。談到這次以個人身分來台的心情，張祐榮坦言，無論是團體或個人活動，站上台北舞台的瞬間，心跳始終一樣快，「一想到台北，就會緊張，也會心動。」

這場演唱會以「half half」為主題，象徵音樂與舞蹈之間的平衡，既有他最擅長、舞台張力滿點的表演，也會展現更貼近內心的音樂時刻。

一向被認為「舞台上氣場全開」的張祐榮，私下準備演出時，也會被緊張與不安追著跑。他分享，排練初期腦袋常常被各種想法塞滿，只能靠不斷練習，讓自己慢慢回到穩定狀態；如果焦慮感湧上來，他會刻意暫停，調整呼吸再出發。

張祐榮演唱會門票於1月24日13:00於ibon售票系統與全台7-11 ibon機台開賣。

