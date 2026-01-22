自由電子報
娛樂 日韓

（影）日鬼才導演一人撐起末日宇宙！賣道具籌錢藏洋蔥

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本獨立動畫鬼才堀貴秀，近年憑藉逐格動畫《垃圾頭》、《垃圾世界》在全球影展與影迷圈掀起邪典熱潮，如今為了完成最終章《JUNK END》，他選擇一條幾乎「燃燒自己」的路，公開拍賣動畫中的人偶與場景，替新作籌錢。

「垃圾頭」幽默可愛、暗黑怪誕圈粉。（捷傑提供）「垃圾頭」幽默可愛、暗黑怪誕圈粉。（捷傑提供）

這個被影迷稱為「垃圾宇宙」的三部曲，其實從《垃圾頭》階段就已存在完整藍圖，只是當年資金、人力極度吃緊，堀貴秀只能先完成第一部。沒想到作品一推出便在國際影展爆紅，甚至被譽為「一人完成的末日奇蹟動畫」，也讓他更加堅定一定要把整個宇宙拍完。

《垃圾世界》台版海報。（捷傑提供）《垃圾世界》台版海報。（捷傑提供）

時間軸設定在《垃圾頭》1042年前的《垃圾世界》，不只是補完世界觀，更把末日地底文明描寫得更瘋、更暗黑。相較首集僅零星使用3DCG，《垃圾世界》幾乎全片導入CG過渡，讓煙霧、爆炸與詭譎空間更加立體，也被影評形容為「噁心又迷人的進化」。

這部作品上映後，日本影迷與影評再度給出高評價，盛讚其瘋狂美學與黑色幽默「完全沒變，甚至更失控」，也讓「垃圾宇宙」正式晉升邪典動畫代表作。《垃圾世界》於23日在台上映。

