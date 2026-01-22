自由電子報
娛樂 日韓

不只車銀優出事！2NE1隊長CL「涉違法經營公司」 遭警方不拘捕送辦

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓演藝圈近日頗不平靜！車銀優才遭爆利用母親公司逃漏稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.7億元台幣）稅金，豈料傳奇女團2NE1隊長「CL」李彩麟也因涉嫌違規經營未登記的經紀公司「Very Cherry」，今（22日）遭警方以違反《大眾文化藝術產業發展法》為由，已不拘捕形態移送檢方，CL本人與所屬公司法人一併列為送辦對象，消息引發高度關注。

2NE1隊長CL因涉及違法經營公司，今遭南韓警方不拘捕送辦。（翻攝自IG）2NE1隊長CL因涉及違法經營公司，今遭南韓警方不拘捕送辦。（翻攝自IG）

綜合韓媒報導，首爾龍山警察署表示，CL於2020年成立個人經紀公司Very Cherry，但在長達近5年的時間內，未依規定向文化體育觀光部完成藝人經紀業登記，涉嫌違法從事相關經紀與管理業務。警方指出，本案已移送首爾西部地檢署，CL目前尚未遭正式起訴，相關調查仍在進行中。

依據南韓《大眾文化藝術產業發展法》規定，凡法人或達一定規模的個人事業，若從事藝人經紀或管理行為，皆須依法完成登記，否則最重可處2年以下有期徒刑，或2000萬韓元（約43萬台幣）以下罰金。警方也強調，此次為不拘捕送辦，並不等同於定罪，後續仍須由檢方依法判斷是否起訴。

值得注意的是，先前曾被點名涉及相同疑慮的男星姜棟元，經警方調查後已確認本人未參與公司實際經營或管理，因此未被起訴，不過其所屬公司代表及法人仍被送交檢方處理。事實上，CL早在去年9月就曾被揭露公司未登記事宜，當時Very Cherry方面也坦承行政疏失，並表示已著手補辦相關手續，如今案件正式進入司法程序，也再度引發網友熱議。

