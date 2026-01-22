自由電子報
娛樂 日韓

Jennie坐鎮《換乘4》全場失控 被「拐上棚」真相曝

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《換乘戀愛4》昨（21）迎來最終回，該季被封「歷代最瘋、也是最甜」的一季，共有4對情侶一次誕生；其中兩對舊情復燃、兩對成功換乘，播出當晚社群瞬間被洗版，網友直呼：「這不是戀綜，是情緒過山車。」

Jennie擔任《換乘4》完結篇嘉賓。（愛奇藝國際版提供）Jennie擔任《換乘4》完結篇嘉賓。（愛奇藝國際版提供）

完結篇最大彩蛋，莫過於BLACKPINK成員Jennie以特別嘉賓身分坐上觀察席。她一現身，彈幕與社群直接暴動。更好笑的是，Jennie一開口就自爆：「我原本只是鐵粉，結果反而被拐來上節目。」

原來牽線人正是老友Simon D。他透露只是隨口問Jennie有沒有在追《換乘4》，沒想到對方秒回：「超好看，我可以上節目嗎？」讓Simon D一度懷疑自己是不是看錯訊息。Jennie笑說，為了想早點知道結局，結果直接被拉進棚內，變成「官方認證鐵粉」。她也在節目尾聲感性表示，這是一個「多巴胺含量超高、又讓人學會祝福的節目」，並公開喊話：「第5季一定要來。」

結局同樣不走安全牌。一路被認為「回不去」的洪智妍與金宇鎮、朴智賢與鄭元圭，最後卻在正視彼此改變後選擇復合，讓觀察室一片倒吸氣聲。

人氣焦點成伯賢，則在舊情與新感情之間，選擇了能讓自己笑得最自在的崔允寧，成功完成「換乘」。另一對朴賢智與趙有植，也在放下日本約會留下的價值觀不安後，選擇攜手走向未來。《換乘戀愛4》在愛奇藝國際站上架。

