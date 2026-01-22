自由電子報
假檢警詐騙逼吞5套房！前主播母被迫赴地下錢莊「背600萬、月利息42萬」

〔記者邱奕欽／台北報導〕詐騙手法層出不窮，連長輩也難以招架！前主播黃芓期近日在節目《新聞挖挖哇》中分享，年近70歲的母親誤信「假檢警」詐騙，不僅遭恐嚇帳戶涉案，就連名下的5間小套房也被引導去向地下錢莊抵押借款600萬元，年息高達84%，每月光是利息就要42萬元，險些傾家蕩產，所幸家人及時發現並出手，才驚險守住房產。

前主播黃芓期的母親遭遇「假檢警」詐騙，名下5間套房被誘導向地下錢莊抵押借款600萬。（翻攝自YouTube）前主播黃芓期的母親遭遇「假檢警」詐騙，名下5間套房被誘導向地下錢莊抵押借款600萬。（翻攝自YouTube）

黃芓期近日在節目上透露，母親接到自稱警察與檢察官的電話，誆騙她的帳戶涉及洗錢與命案，要求先繳交500萬元「保證金」。母親坦言自己沒有現金，卻在詐騙集團不斷恐嚇套話下，坦承名下擁有5間小套房。詐騙集團隨即因勢利導，開始要求以房產籌錢，由於黃芓期母親年事已高，銀行因此拒絕核貸，豈料詐騙集團竟安排代書，直接將母親帶往地下錢莊借款600萬元，並逼迫簽下本票。

這筆民間借貸極度嚴苛，月息高達7%，等同每月須繳42萬元利息，年息更高達84%，讓現場來賓呂文婉聽聞後驚呼「簡直是吸血鬼！」所幸家人察覺異狀全案才曝光。不過，礙於詐騙集團當時放話，若3個月內繳不出利息就會追討本金，5間房產恐將面臨法拍。黃芓期為此四處奔走，最終成功塗銷民間借貸設定，將債務轉回銀行體系，每月還款金額也從42萬元降至3萬多元，雖然仍背負貸款，但總算保住母親的養老房。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

