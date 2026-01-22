自由電子報
娛樂 電影

睽違15年李連杰重披戰袍 大銀幕展功夫皇帝風采

「功夫皇帝」李連杰睽違15年再拍武俠片。（翻攝自微博）「功夫皇帝」李連杰睽違15年再拍武俠片。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕62歲的「功夫皇帝」李連杰已經睽違15年未拍攝武俠片，如今他正式宣布回歸大銀幕，將在武俠電影《鏢人：風起大漠》大展絕世武功。近期頻傳死訊的李連杰，先前就表示自己早就立好遺囑已不避諱談生死，雖然有傳聞說他動過換心手術，但李連杰脫衣闢謠。幾乎息影的李連杰為了吳京參加電影《鏢人》拍攝，也謙虛的說自己在片中只不過是片綠葉。

李連杰之所以點頭答應重回大銀幕，主要是為了同門師弟吳京。（翻攝自微博）李連杰之所以點頭答應重回大銀幕，主要是為了同門師弟吳京。（翻攝自微博）

定檔於2026年農曆春節大年初一（2月17日）上映的《鏢人》，由袁和平執導、吳京監製，李連杰之所以答應拍攝此片，主要是看在同門師弟吳京面子上，兩人相識數十年，第一次在武俠片中交手。李連杰說，他這次參加《鏢人》演出，主要希望能完成武俠片傳承，更想幫助更多人完成夢想，讓全世界都能愛上練習武術。

《鏢人》目前定檔於農曆春節初一（2月17日）上映。（翻攝自微博）《鏢人》目前定檔於農曆春節初一（2月17日）上映。（翻攝自微博）

預告片中，李連杰身手俐落，以行動證明自己身體依然健康，也證明自己並沒有進行換心手術，擊碎近年關於他健康的種種謠言。同時《鏢人》除李連杰、吳京之外，也集結謝霆鋒、惠英紅、梁家輝等實力派演員，首波預告當中，李連杰舉手投足間盡顯一代武俠宗師風範。

