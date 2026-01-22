26歲163braces挑戰52歲順子《寫一首歌》 大讚前輩充滿前衛精神

163braces月底將開唱，近期也翻唱前輩歌曲。（滾石唱片提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕被網友封為「新一代國民女友」的26歲創作歌手「163braces」吳朵芸，挑戰翻唱年齡剛好是她兩倍的金曲歌后前輩順子經典歌曲，大讚順子充滿前衛精神。

由滾石唱片推出的「滾石撞樂隊 2」翻唱企劃中，163braces選唱的是順子《寫一首歌 APRIL 5, 1969》，這首歌曾讓順子獲得金曲獎最佳作曲人獎，也是順子音樂生涯中極具代表性的作品之一，歌名中的日期，據傳是她當時戀人的生日，為歌曲增添私密而真實的情感層次。

談及選曲原因，163braces直言深受順子創作吸引，認為她是一位極具前衛精神的女創作歌手，也希望能在致敬原作的同時，嘗試打破既定想像。此次改編中，她加入電子聲響元素，打造更具畫面感的聆聽體驗，並在與製作人明凱討論後，從畫面感出發構思整體編曲，融合她自己的作品《小船》與《天空》的創作氣質，帶來不同於原曲的全新詮釋。

對於自己重新翻唱的版本，163braces俏皮表示：「希望大家聽得愉快吧，哈哈哈！也希望順子老師有機會聽見的話會開心！」1月30日她會在Zepp New Taipei舉辦「海螺記」造船計劃台北站演唱會。

