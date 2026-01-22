王菲19歲愛女封鎖爸爸！李亞鵬崩潰認「痛苦死了」轉念學會放手

李亞鵬（右）曾因遭女兒李嫣封鎖，心態崩潰直喊「痛苦死了」。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「華語天后」王菲前夫李亞鵬近日罕見談及親子互動，坦言自己曾被19歲女兒李嫣封鎖，發現後的感受更讓他崩潰直喊「痛苦死了！」雖然情緒受挫，卻也因此反覆自省，並且自這段經歷中重新理解父母親角色，他豁達表示此次被封鎖的衝擊，反而讓自己對親子關係有了全新體悟。

李亞鵬近日在直播中分享這段歷程，他透露自己在為女兒付出時，內心其實多少會期待得到回應或肯定，然而當發現自己被封鎖時，則會湧現一種「求而不得」的失落感，同時反覆思考是不是哪裡做錯，極端狀態令他崩潰直喊「痛苦死了！」甚至嚴重到影響睡眠。那段時間，他坦言心情從煎熬到慢慢轉念學習放手，最終悟出父母對孩子的愛不該建立在回報之上，也不該附帶任何條件，「只要單純付出就好！」在確實放下「期待」的心態後，整個人反而輕鬆許多。

此次，李亞鵬談及被女兒李嫣封鎖的經歷，不但沒有選擇責怪，反而是自省與調整，引發許多家長對親子界線與情感期待的共鳴。現年19歲的李嫣是李亞鵬與前妻王菲的女兒，2006年出生之際罹患先天性唇顎裂，父母因此共同成立「嫣然天使基金會」，多年來已協助超過1.1萬名唇顎裂患者完成治療。李嫣歷經多次手術後恢復良好，正在國外求學的她也不時參與公益活動。

