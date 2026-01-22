自由電子報
娛樂 最新消息

《原子少年》小孩神隱3年 道歉：放不下舞台

《原子少年》天王星成員「小孩」何世華，3年前因犯下強制猥褻罪淡出演藝圈。（翻攝自IG）《原子少年》天王星成員「小孩」何世華，3年前因犯下強制猥褻罪淡出演藝圈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從選秀節目出道的男子團體《原子少年》天王星成員「小孩」何世華，3年前因犯下強制猥褻罪淡出演藝圈，日前他在社群帳號發布影片，影片為黑底白字的「對不起」他更吐露心聲表示自己仍想回到舞台。

小孩在社群發布道歉影片，表示自己放不下舞台。（翻攝自IG）小孩在社群發布道歉影片，表示自己放不下舞台。（翻攝自IG）

3年前小孩被新北地檢署依強制猥褻罪判處6個月徒刑，得易科罰金。之後小孩再也沒有出現在螢光幕前，日前小孩在社群帳號發黑底白字影片，他說：「對不起，這句話時隔兩、三年了」，從影片內可聽出他想重新振作。小孩說這段時間是他人生中情緒最複雜的時候，從絕望到自責，進而感到無助、孤單、頹廢，但是身旁的朋友問他「真的想要就這樣嗎？」他便燃起希望，想回到舞台上。

選秀節目出道的《原子少年》藍衣者為天王星成員「小孩」。（本報資料照）選秀節目出道的《原子少年》藍衣者為天王星成員「小孩」。（本報資料照）

小孩說，朋友告訴他「你明明就辦得到。不就是摔了很重的一跤嗎？這樣你就怕了喔？」聽了這番話，他反覆思考，決定不再沉溺於負面情緒，更直接面對自己嚮往的舞台，準備想要做點什麼，在影片尾聲，小孩也加入自己創作的歌曲，釋放自己想站在舞台上的情緒。

點圖放大header
點圖放大body

