娛樂 最新消息

趙露思鬧翻經紀公司 素顏穿圍裙夜市擺攤全曝光

中國女星趙露思2025年與前經紀公司銀河酷娛撕破臉。（翻攝自IG）中國女星趙露思2025年與前經紀公司銀河酷娛撕破臉。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星趙露思2025年與前經紀公司銀河酷娛撕破臉，雖然經過一段時間沉寂，《許我耀眼》播出後又再度人氣驟升，她也一步步恢復演藝工作。近日網友目睹趙露思出現在海南夜市擺攤，完全沒化妝的她，素顏模樣非常清新，碰到粉絲也親切大方合照，趙露思還說自己很喜歡擺攤子，如果不當明星，以後就去夜市擺攤。

網友在海南三亞遇見趙露思素顏擺攤。（翻攝自小紅書）網友在海南三亞遇見趙露思素顏擺攤。（翻攝自小紅書）

網友是在海南三亞的夜市裡碰到趙露思，當時她沒有化妝，穿著圍裙、手戴手套，在簡單廚具輔助下製作蛋烘糕。網友說由於當時沒有攝影機，所以應該不是有工作，素顏的趙露思雖然穿著圍裙，不過看起來仍然非常清新可人。

趙露思十分大方跟粉絲合照。（翻攝自小紅書）趙露思十分大方跟粉絲合照。（翻攝自小紅書）

彷彿私人擺攤的趙露思看起來非常開心，看著她頂著素顏忙前忙後，看似十分開心，當粉絲表示認出她是趙露思的時候，她開心的笑著，還親切熱情的招呼，粉絲要求合照她也大方允諾。趙露思還加碼寵粉，主動贈送冰糖葫蘆給粉絲，粉絲瞬間融化，開心把照片發在網路上大喊：好幸運喔。

趙露思曾經透露自己如果不是藝人，很想擺攤子。（翻攝自IG）趙露思曾經透露自己如果不是藝人，很想擺攤子。（翻攝自IG）

趙露思去年和銀河酷娛翻臉的時候，舊曾經在直播中透露自己如果不當藝人，應該會去擺攤謀生，加上趙露思先前曾經開過甜點店，擺攤應該可以得心應手。

