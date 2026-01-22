自由電子報
娛樂 最新消息

米可白雨天摔車「人飛出去」親曝傷勢…媽媽一句話讓她傻眼

米可白在臉書分享自己的摔車經歷。（翻攝自臉書）米可白在臉書分享自己的摔車經歷。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白今（22日）在臉書分享自己的摔車經歷，她冒雨騎腳踏車出門，結果一個不留神直接「人飛出去」，腿上多了幾道擦傷，所幸只是皮外傷。她幽默寫下生活小提醒：「下雨天真的不宜出門，更不適合騎腳踏車（本人已親身示範飛出去一次）。」

本來想跟媽媽討拍，沒想到劇情完全歪樓。米可白曬出和媽媽的對話截圖，只見對方看完照片後的第一反應不是關心傷勢，而是冷靜拋出一句：「車有沒有壞？」讓她當場傻眼又笑翻，忍不住在文中點名吐槽：「我嚴重懷疑黃玲玲小姐，她真正關心的不是我有沒有受傷，而是⋯『車有沒有壞？』」

米可白和媽媽分享車禍及傷勢照。（翻攝自臉書）米可白和媽媽分享車禍及傷勢照。（翻攝自臉書）

更妙的是，媽媽接著還補刀回應：「誰飛出去呀？也太會飛了吧」、「這個飛毛腿一看就知道是妳的」，完全不走溫馨路線。米可白也只能自嘲認命，笑說「媽媽的重點永遠很精準」，順便幫自己和粉絲報平安：「另外⋯我只有皮外傷，沒事。」

貼文最後，米可白不忘再次提醒大家雨天安全第一，「雨天請乖乖在家、媽媽的重點永遠很精準、人可以飛、車不能壞」，網友看完紛紛留言關心她的傷勢，也被媽媽的超直球反應笑到不行，直呼「這就是親媽」、「人平安就好，車也要平安」、「笑著看完但拜託別再飛了」。

