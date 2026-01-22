（影）一開嗓就出事！《泰殺歌后戰》「拿命換高音」太敢玩

片中不少舞蹈場景，拍攝前主演群展開高強度舞蹈特訓。（威視提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕泰國最新瘋狂喜劇《泰殺歌后戰》瞄準2026農曆春節檔期，主打「唱得越好，死得越快？」路線，消息一出，泰國影迷已先在社群上笑翻一輪。

讓人驚喜的是，電影卡司找來BL劇《甜心派》紅遍亞洲的NuNew跨界參戰。原本以「清純、可愛、全能學霸」形象著稱的他，這回卻被前輩們直接丟進「地獄級喜劇特訓班」，被劇組虧說是「披著兔皮的狼」。

在《泰殺歌后戰》中，NuNew與泰國資深笑匠Pingpong、人氣網紅Ninew組成Z世代偶像團體「咧魔天團」，飾演團內成員「考特」。角色最大賣點不是顏值，而是聲音一開，窗戶會碎。

《泰殺歌后戰》有Z世代偶像團體「咧魔天團」。（威視提供）

為演出角色那種情緒一爆就「失控開嗓」的狀態，NuNew接受連劇組都沒見過的「花式尖叫訓練」。他笑說，片中每一種尖叫都代表不同情緒，「生氣、害怕、崩潰、心碎，每一種叫法都不一樣，拍到後面真的直接啞掉，但很爽。」

有趣的是，拍攝過程再怎麼硬，NuNew被全劇組公認是「A級模範生」。同組演員爆料，大家排練5小時還在卡拍，他卻10分鐘就把舞步消化完，連高強度一天7小時的排舞，地板濕到能滑倒，他身上卻幾乎沒什麼汗。

從目前釋出的資訊與拍攝花絮來看，《泰殺歌后戰》顯然不走安全牌，而是把音樂、偶像文化與荒謬喜劇直接攪成一鍋。導演與演員也特別為台灣觀眾錄製問候影片，喊話春節進戲院「大笑解壓」。

《泰殺歌后戰》2月13日在台上映。