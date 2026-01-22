Flowstrong「流水席」夯到加場 ！「萬華世界下午酒場」客座主廚也來了

Flowstrong 宣布加場，門票完售倒數。（Flowstrong 提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕曾入圍2024金音獎最佳新人獎的Flowstrong，於 2025 年底發行首張製作人專輯，並宣布舉辦專場「《流水席》發行場：家宴」，門票旋風完售。回應許多樂迷的呼喚，再於2／1下午舉辦加場專場，熱愛下廚的Flowstrong為感謝樂迷支持，特別研發專場限定販售的甜點「開心果花生燒麻糬」，讓購票支持的賓客們享受一場「吃飽聽好」的音樂饗宴。

Flowstrong 近期推出第二首主打單曲《巧克力》MV，邀來認識超過十年的老友鄒序合作。兩人從高中練習Beatbox、準備演出，到高三共同創作畢業歌，進而一起鑽研編曲與詞曲寫作，一路參與彼此的專輯作品，是音樂路上不可或缺的夥伴。Flowstrong 形容兩人個性「一動一靜」，無論是創作與人際關係上，鄒序豪爽的個性跟靈性的音樂品味都跟自己相當互補。

《巧克力》以鄒序最愛的甜點命名，呈現Comfort Food讓人暫時放下日常生活裡紛紛擾擾、撫慰人心的瞬間。MV延續歌曲主題，以孩童擔任主角置身成人世界之中，象徵努力想保留童心的大人，展開一場偷竊巧克力甜點的惡作劇。MV彩蛋滿滿，不僅於鄒序最常造訪的巧克力名店「Terra 土然」取景，兩人更在關鍵時刻現身出演，劇情大逆轉的結局，為整支 MV 留下一個幽默又耐人尋味的句點。

Flowstrong不定期發表的社群影音企劃《菜 Beat Bars》，透過料理與音樂人進行交流，共同創作一首Beat與一段Bars。第一集Flowstrong煮了香濃微苦而辣感十足的巧克力燉雞招待鄒序，讓他「辣到想禱告！」最新上線的第二集《菜 Beat Bars》，Flowstrong準備融合西班牙蒜香蝦與中式炸九層塔的私房料理，邀請 Andr 作客。觀察 Flowstrong料理手法時，Andr精準下了註解「跟料理一樣，Flowstrong的作品是『西菜中做』！」

即將於2／1舉辦的「《流水席》發行場：家宴」專場，將邀請超過六名音樂人好友集聚一堂，讓《流水席》專輯能在舞台上完整上桌。現場更邀請常於「萬華世界下午酒場」與各大市集客座的主廚蛋頭，販售限定甜點與飲品，讓樂迷們聽覺、味蕾一次滿足。「《流水席》發行場：家宴」加場場次即將完售，更多資訊請參考Flowstrong官方社群。

