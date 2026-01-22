自由電子報
娛樂 最新消息

SJ抵小港機場現場太狂！粉絲清晨5點半卡位喊「值得」

始源（右）、利特等一行人下午抵台。（讀者提供，合成圖）始源（右）、利特等一行人下午抵台。（讀者提供，合成圖）

〔記者鍾志均、廖俐惠／台北報導〕韓流天團「SJ」Super Junior明（23）起，一連3天在高雄巨蛋開唱，還未登台演出，先把小港機場「震到變藍海」。今包括始源、利特、東海、銀赫、藝聲、厲旭率先抵達高雄，被E.L.F.（粉絲名）擠得水洩不通，尖叫聲超大，以為是演唱會搶先開場。

一名高雄在地粉絲「雨漾」受訪分享，她清晨5點半就到小港機場卡位，整整排了約9個小時，只為站上「海景第一排」。她笑說：「真的不累，看到他們站在眼前就全部值得了，因為他們就是我們心中的偶像。」

雨漾提到，最愛的成員是東海，週日會進場看演唱會，身為高雄人更特別感動，因為整座城市都為SJ「變成藍色」。她直言：「市長真的很用心，把高雄變成最愛的應援色，讓Super Junior一來就知道，我們有多愛他們。」

今成員們抵台後，走在最前頭的藝聲一路揮手回應，始源還主動與粉絲碰拳，利特一身粉紫色大衣格外顯眼，更特地拉下口罩，用手機拍下滿滿的接機畫面，彷彿「反向追星」；厲旭、東海、銀赫則低調走在後方，依舊讓粉絲心臟狂跳。

東海抵台後玩自拍。（翻攝自IG）東海抵台後玩自拍。（翻攝自IG）

事實上，SJ還沒落地，小港機場就已湧入超過500名粉絲守候，接機大廳與外圍道路滿是藍色身影，東海、藝聲也分別分享抵台消息，尤其東海貼心提醒粉絲注意保暖，讓E.L.F.們再度淪陷。

點圖放大header
點圖放大body

