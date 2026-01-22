許瑋甯升格當媽又有「新身份」！接連奪金鐘戲后再揭新課題

〔記者蕭方綺／台北報導〕隨著2026年農曆新年即將到來，楊祐寧與許瑋甯拍攝運動品牌鞋子廣告，談到新年新希望。去年升格當公司老闆以及媽媽的許瑋甯，新的年度課題是在工作與家庭生活中找平衡；楊祐寧去年成為三寶爸，新的一年希望好運成雙，做好演員工作、累積家庭雙倍快樂時光。

許瑋甯摸橘貓，大吉大利。（New Balance 提供）

許瑋甯連續兩年分別以《她和她的她》、《不夠善良的我們》拿下金鐘迷你劇戲后之後，2025 年迎來人生新角色，升格為公司老闆，多了一個「工作的家庭」需要照顧；因此，如何切換多重身分，留給自己更多從容的餘裕，在工作與自我之間找到平衡，成為她新年的重要課題。

許瑋甯透露，「散步」是她重新整理自己的方式，「就像是一個好運小儀式，讓我在忙碌生活中重新找回節奏，用輕盈卻踏實的步伐，從容走進屬於自己的好運時刻。」

楊祐寧去年升格三寶爸，家中很熱鬧。（New Balance 提供）

楊祐寧去年以《今夜一起為愛鼓掌》第四度問鼎金鐘戲王，監製、主演的《監所男子囚生記》深獲好評，家裡又添新成員、成為三寶爸；一直是運動熱愛者的他，談到2026年的「好事成雙」新年願望，表示：「除了在演員工作上持續打造更好的戲劇作品，也想帶著孩子挑戰野營，累積屬於家庭的雙倍快樂時光。」

他期許自己新的一年宛如一匹馳騁荒野的野馬，自由無拘卻步伐穩健，在繁忙生活中踏實前行，讓工作與生活都越走越順。

