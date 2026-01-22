林舒語帶3子找回童心 一家5口沉浸光影魔法世界

林舒語與老公帶著三個兒子朝聖「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」。（寬宏提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林舒語昨（21日）與老公帶著三個兒子至中正紀念堂，朝聖風靡全球的日本親子光影展「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」，她表示孩子們能自在跑跳、用身體創作的展覽形式相當難得，大人也能在其中找回童心，十分適合全家一起同遊，留下專屬於彼此的魔法回憶。

林舒語與3個兒子在光影展留下美好回憶。（翻攝自臉書）

林舒語透露，一家人最喜歡《小小人間》，一走進作品就像被縮小，化身成想像世界的小小居民，在空間裡自在穿梭、彷彿在水中游泳探險，孩子忍不住開心直呼：「我竟然縮小了，好好玩。」《幻想錯視界－影子》可讓全家動手排出各種創意組合，在光影變化中玩出無限可能，現場笑聲不斷、氣氛熱鬧。她在臉書分享照片，寫下：「喜歡看你們玩得很開心的樣子，喜歡自己也很享受其中的感覺。」

段鈞豪一家人朝聖「光影魔法美術館」。（寬宏提供）

同樣到場體驗的藝人段鈞豪攜女兒一同感受光影互動的魅力，他分享，女兒特別喜歡《掌心紋路》，透過動手拼接光影軌道，桌面上的道路、鐵路與景觀不斷延伸，就像在玩她平時最愛的拼圖遊戲，讓孩子一邊操作一邊興奮直呼：「太有趣了！」段鈞豪也表示，這樣的互動作品能在遊戲中培養孩子的專注力與想像力，讓孩子自在投入光影創作，親子一起沉浸在創造與探索的樂趣之中，好玩又很有意義。

段鈞豪與女兒玩《掌心紋路》。（寬宏提供）

光影魔法美術館II《天空的模樣》。（寬宏提供）

「光影魔法美術館II Art in Wonderland II」由日本策展團隊 STEPeast 攜手逾10組國際藝術家打造，以沉浸式、互動式光影體驗，為台灣觀眾打造魔法藝術樂園。走進展場，指尖輕觸《流光之波》的藍色光流，彷彿感受魔法能量流動；在《天空的模樣》中揮動雙手，線條化為漂浮星球，點亮神秘宇宙。

林舒語與在兒子在光影展體驗《沉浸於影子之中：奇光異彩》。（寬宏提供）

林舒語與在兒子在光影展嗨玩《流光之波》，老公在旁拿手機記錄。（寬宏提供）

策展團隊表示，展覽強調直覺參與，鼓勵觀眾以身體感受光影與聲音。《沉浸於影子之中：奇光異彩》讓水滴隨影跳動；《著迷吧！音樂錄影帶》以肢體生成專屬影像；《小小人間》則邀大小朋友化身想像世界居民，展開奇幻冒險。展期自1月21日至4月6日，購票請洽寬宏售票。

