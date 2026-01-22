出道不久被送來台灣！金在中操刀8人女團來頭不小

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國文化產業振興院（KOCCA）、文化體育觀光部（MCST）主辦的旗艦級K-Music活動「KOREA SPOTLIGHT」終於要首度登台！官方昨宣布2月26日在Zepp New Taipei舉行，首波卡司公開後，在樂迷圈掀起熱烈討論。

SAY MY NAME。（iNKODE 提供）

話題瞬間爆表的，莫過於金在中親自參與製作的8人新銳女團SAY MY NAME。她們以「為沒有夢想的孩子帶來夢想」為核心理念，出道不久便拿下Hanteo Music Awards「綻放之星獎」，清新Pop與Pop-Rock曲風，加上滿滿元氣感，首次來台就站上KOREA SPOTLIGHT，也被粉絲形容是「官方直接送來的新本命」。

NELL。（Space Bohemian 提供）

韓國現代搖滾指標NELL，該團由金鍾完、李正勳、李在景組成，堪稱許多台灣樂迷的「青春背景音」。他們不僅曾在台發行專輯，也多次登上華山Legacy、高雄Live Warehouse 演出，與台灣累積深厚情感連結。

MILENA。（WAVY 提供）

WAVY旗下的創作型女歌手Milena，同樣是首波卡司焦點。她以爵士與古典為底，融合 Pop、R&B 的細膩聲線，在串流平台早已累積高人氣。

身兼製作人、小提琴演奏家的她，曾與wave to earth、Colde合作，2025年推出首張正規專輯《Where to Begin》後，更被不少樂迷點名「最適合深夜單曲循環的聲音」。這次終於來台，讓串流黨集體轉實體。

售票分兩階段進行：第一階段為1月23日12:00（限量1000張）；第二階段是1月30日12:00（完整卡司公布後）；本次採實名制，每人限購2張，細節以官方公告為準。

