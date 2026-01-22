自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

出道不久被送來台灣！金在中操刀8人女團來頭不小

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國文化產業振興院（KOCCA）、文化體育觀光部（MCST）主辦的旗艦級K-Music活動「KOREA SPOTLIGHT」終於要首度登台！官方昨宣布2月26日在Zepp New Taipei舉行，首波卡司公開後，在樂迷圈掀起熱烈討論。

SAY MY NAME。（iNKODE 提供）SAY MY NAME。（iNKODE 提供）

話題瞬間爆表的，莫過於金在中親自參與製作的8人新銳女團SAY MY NAME。她們以「為沒有夢想的孩子帶來夢想」為核心理念，出道不久便拿下Hanteo Music Awards「綻放之星獎」，清新Pop與Pop-Rock曲風，加上滿滿元氣感，首次來台就站上KOREA SPOTLIGHT，也被粉絲形容是「官方直接送來的新本命」。

NELL。（Space Bohemian 提供）NELL。（Space Bohemian 提供）

韓國現代搖滾指標NELL，該團由金鍾完、李正勳、李在景組成，堪稱許多台灣樂迷的「青春背景音」。他們不僅曾在台發行專輯，也多次登上華山Legacy、高雄Live Warehouse 演出，與台灣累積深厚情感連結。

MILENA。（WAVY 提供）MILENA。（WAVY 提供）

WAVY旗下的創作型女歌手Milena，同樣是首波卡司焦點。她以爵士與古典為底，融合 Pop、R&B 的細膩聲線，在串流平台早已累積高人氣。

身兼製作人、小提琴演奏家的她，曾與wave to earth、Colde合作，2025年推出首張正規專輯《Where to Begin》後，更被不少樂迷點名「最適合深夜單曲循環的聲音」。這次終於來台，讓串流黨集體轉實體。

售票分兩階段進行：第一階段為1月23日12:00（限量1000張）；第二階段是1月30日12:00（完整卡司公布後）；本次採實名制，每人限購2張，細節以官方公告為準。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中