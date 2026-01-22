自由電子報
娛樂 最新消息

優格姐姐認了曾想離婚！手印協議書攤牌殺梗

〔記者傅茗渝／台北報導〕COS界知名網紅咪妃去年初開設《咪妃KIDS》Podcast，節目迎來開播滿一周年，累積總流量突破數百萬。咪妃近年除持續經營網路內容，也跨足兒童唱跳領域，以「榴槤姐姐」身分與多位兒童台主持人交流，節目意外成為兒童台姐姐分享真實生活與心境的平台。

咪妃和優格活動現場照。（咪妃KIDS提供）咪妃和優格活動現場照。（咪妃KIDS提供）

日前節目邀請「兒童台最正姐姐」優格姊姊林姵君，罕見談及婚姻低潮。她坦言曾反覆自問：「這樣的生活再20年我要嗎？」並直言「把離婚協議書印出來簽好名，不是說恨怒，是我不要了」，也證實與遊戲實況主老公殺梗（Xargon0731）已多次進行婚姻諮商。

林姵君過去為MOMO家族成員，目前創辦「小芙尼家族」，並將於本週六（24）下午3點在板橋車站環球購物中心2樓舉辦簽唱會。她與殺梗於2016年結婚，2022年育有一子一女。她在節目中提到，閃電結婚後很快面臨現實磨合，並從《道德經》中得到啟發，選擇正視問題、提出婚姻諮商，卻曾遭遇另一半的質疑：「我們為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話。」直到她實際印出離婚協議書後，殺梗反而主動表示：「老婆，我們再努力一下」，雙方才決定共同面對。

優格姐姐勇敢面對婚姻問題。（咪妃KIDS提供）優格姐姐勇敢面對婚姻問題。（咪妃KIDS提供）

談及已有孩子是否會影響決定，林姵君分享自身想法：「HAPPY MOM HAPPY LIFE，要HAPPY MOM的前提是我要是個HAPPY的林姵君啊。」並鼓勵母親族群：「所有媽媽們不管是什麼決定，都要拉回來自己，你想要什麼樣的生活或自己？不管是離婚還是繼續都是可以的！」

該集內容在社群平台引發廣泛討論，IG累積近25萬共鳴，不少網友留言「原來姐姐也會有這麼痛苦過程」、「完全是我的翻版」，也引起部分不同聲音討論。林姵君事後透露，夫妻在諮商後，近期關係已逐漸趨於穩定。

優格姐姐（右）被封為最正兒童台姐姐，甜甜姐姐娃娃音很甜。（咪妃KIDS提供）優格姐姐（右）被封為最正兒童台姐姐，甜甜姐姐娃娃音很甜。（咪妃KIDS提供）

此外，甜甜姐姐張婕筠也受邀登上節目，分享活動現場與家長互動的真實經驗。她回憶曾遭家長當眾指責：「你下來了，都不選我們」、「我們在這邊站這麼久，你幹什麼！你下來（兇）」，當下回應：「媽媽妳太激動了，太激動永遠拿不到。」事後仍在孩子情緒平復後補送禮物。

《咪妃KIDS》以咪妃直率、不避談現實議題的風格，累積不少媽媽族群關注。咪妃也笑說：「我好像也有新一票喜歡人妻的男粉。」女兒小恩隨頻道成長，她為女兒創作的童書流量已突破28萬，近期母女互動影片也引發家長共鳴。

咪妃變身榴槤姐姐很受歡迎，媽媽和小孩都更愛她了。（咪妃KIDS提供）咪妃變身榴槤姐姐很受歡迎，媽媽和小孩都更愛她了。（咪妃KIDS提供）

咪妃產後狀態維持良好，近年亦獲多項品牌合作邀約。她笑稱：「媽媽一定要為自己漂亮啊，我很努力好不好！」從COS創作、唱跳姐姐到親子Podcast與家庭旅遊代言，事業版圖持續擴展，人氣穩定成長。

body

