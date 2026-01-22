自由電子報
娛樂 電影

（影）光屁股＋打手槍戲要演到幾歲？柯震東回應超佛系

《功夫》今舉辦試片，柯震東（左起）、王淨、導演九把刀、朱軒洋。（記者陳奕全攝）《功夫》今舉辦試片，柯震東（左起）、王淨、導演九把刀、朱軒洋。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀新片《功夫》今（22）舉辦試片，他一開口直接點名《功夫》「要看4DX」，不只畫面在動，「觀眾也會跟著柯震東屁股一起震」，形容柯震東就像「《進擊的巨人》直接從銀幕裡跑出來」。

柯震東幽默自嘲自己還在高中生賽道，沒有要退。（記者陳奕全攝）柯震東幽默自嘲自己還在高中生賽道，沒有要退。（記者陳奕全攝）

柯震東被問片中除了光屁股，又有打手槍戲，會想演到何時？他直球回應：「幾歲都會打（手槍）啊。」接著自嘲補刀：「我還在高中生賽道，沒有要退。」搞笑說：「現在年輕男演員辛苦了。」意指霸佔「萬年高中生」位置沒放棄。

問到再度穿上高中生制服會不會尷尬？柯震東語氣很佛系：「劇本可以就OK。」甚至還順道讚嘆一下時代進步：「現在醫美科技真的很厲害，電波很猛。」

久未現身的王淨分享近況，表示自己不是刻意消失。（記者陳奕全攝）久未現身的王淨分享近況，表示自己不是刻意消失。（記者陳奕全攝）

久未現身的王淨則分享近況，坦言前陣子確實比較少露面，但不是刻意消失，而是「想多留點時間學不同的東西」。她打趣說，這段時間玩溜溜球、扯鈴，最近還接觸類似瑜珈的訓練。映後包括導演九把刀、柯震東等人都搞笑說，不要讓王淨不開心，王淨受訪笑說：「為什麼大家都要造謠我不開心？」

被問到這次和幾位「哥們」再度合作，有無享受到福利或被欺負？王淨立刻笑著否認，反而形容彼此關係「感情很好，但又跟以前不太一樣」，因每個人都吸收了不同階段的養分，「再聚在一起，一樣好笑，但多了一點成熟的默契。」《功夫》2月13日全台上映。

