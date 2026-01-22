熱狗頒獎突喊「小心猝死」 金曲歌后領評審團推薦獎帶來「一部電影」

街聲年度音樂趨勢大獎頒獎典禮熱鬧舉行。（StreetVoice街聲提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「MC HotDog」熱狗，昨（21日）晚出席第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」頒獎典禮，擔任頒獎人，由於近日天氣寒冷，他上台就幽默說：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死！」引起台下大笑，他也頒發「年度評審團推薦」獎，金曲歌后李竺芯從他手中領獎，也感性說出一段經歷。

熱狗頒獎提醒大家注意保暖。（StreetVoice街聲提供）

熱狗在街聲平台帳號叫做「寂寞的小水怪」，他談到：「街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童；甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」

本屆「年度評審團推薦」獎項，獲獎音樂人包括：野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B。另外獲獎歌曲則有：COLD DEW《秋夜晚霞》、楊舒雅《Rule 男 Freestyle》、Gummy B《WAR & LUV》。

李竺芯（右）從熱狗手中領獎，感性談到音樂歷程。（StreetVoice街聲提供）

李竺芯領獎時感性談到：「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程！」

StreetVoice街聲創辦人張培仁談到：「街聲走到今天已經20年了，我們一直試著在音樂人還沒被市場選中之前，就提供被理解、被聽見的機會，讓創作不必在摸索中消耗殆盡。」

今年獲得年度十大單曲包括：

ソビ soby《愛妳是》

Sean Ko 高翔《打不通的電話 Demo》

珂拉琪 《極樂金花》

Gummy B《WAR & LUV》

芒果醬 Mango Jump《敢有人愛我》

公館青少年《你到底在選擇什麼 （demo）》

楊舒雅《Rule男Freestyle》

胡凱兒《花季》

AuZTIN《used to be alone （short demo）》

someshiit 山姆《善良是 Kinds of Kindness》

