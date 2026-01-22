自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

熱狗頒獎突喊「小心猝死」 金曲歌后領評審團推薦獎帶來「一部電影」

街聲年度音樂趨勢大獎頒獎典禮熱鬧舉行。（StreetVoice街聲提供）街聲年度音樂趨勢大獎頒獎典禮熱鬧舉行。（StreetVoice街聲提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王「MC HotDog」熱狗，昨（21日）晚出席第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」頒獎典禮，擔任頒獎人，由於近日天氣寒冷，他上台就幽默說：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死！」引起台下大笑，他也頒發「年度評審團推薦」獎，金曲歌后李竺芯從他手中領獎，也感性說出一段經歷。

熱狗頒獎提醒大家注意保暖。（StreetVoice街聲提供）熱狗頒獎提醒大家注意保暖。（StreetVoice街聲提供）

熱狗在街聲平台帳號叫做「寂寞的小水怪」，他談到：「街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童；甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」

本屆「年度評審團推薦」獎項，獲獎音樂人包括：野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B。另外獲獎歌曲則有：COLD DEW《秋夜晚霞》、楊舒雅《Rule 男 Freestyle》、Gummy B《WAR & LUV》。

李竺芯（右）從熱狗手中領獎，感性談到音樂歷程。（StreetVoice街聲提供）李竺芯（右）從熱狗手中領獎，感性談到音樂歷程。（StreetVoice街聲提供）

李竺芯領獎時感性談到：「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程！」

StreetVoice街聲創辦人張培仁談到：「街聲走到今天已經20年了，我們一直試著在音樂人還沒被市場選中之前，就提供被理解、被聽見的機會，讓創作不必在摸索中消耗殆盡。」

今年獲得年度十大單曲包括：

ソビ soby《愛妳是》

Sean Ko 高翔《打不通的電話 Demo》

珂拉琪 《極樂金花》

Gummy B《WAR & LUV》

芒果醬 Mango Jump《敢有人愛我》

公館青少年《你到底在選擇什麼 （demo）》

楊舒雅《Rule男Freestyle》

胡凱兒《花季》

AuZTIN《used to be alone （short demo）》

someshiit 山姆《善良是 Kinds of Kindness》

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中