赤手攀登台北101不設安全網！「登頂後如何下來？」賈永婕親證最速方式

賈永婕與美國極限攀岩家艾力克斯。（右圖左）合照。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德宣布，將在1月24日，透過Netflix進行全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》，賈永婕也為了宣傳活動，親自挑戰攀登台北101，近期還有作家陳德政翻譯艾力克斯在CNN的專訪內容，其中艾力克斯被問到登頂101後要如何下來，他笑回是「搭電梯」，爬過101的賈永婕今也轉發貼文幽默表示自己也是。

艾力克斯分享自己小時候就很喜歡爬各種建築物，而之所以選擇台北101，他透露最開始勘查的地點是杜拜的哈里發塔，不過因為它表面太滑難以駕馭，後來去勘查台北101，當下就覺得這是很完美的目標，還形狀也很理想、不容易打滑。

艾力克斯決定徒手攀登101消息曝光後，有不少人問他「為什麼要做」，他則認為「為什麼不做」，並自信表示，這次的挑戰還沒有完全接近它的極限，並且101有陽台，若真的掉下去高機率可以被接住，比它任何徒手攀登過的大岩壁都還要安全，他也透露當天不會有任何防護網，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」

而至於登頂之後要怎麼下來？艾力克斯笑回：「當然是搭電梯！」賈永婕今也轉發該則貼文直呼：「當然是搭電梯下來，我也是！」

