娛樂 最新消息

陳仙梅「開嗆曾智希」 放話家務地獄讓她「累到動彈不得」

陳仙梅。（翻攝自臉書）陳仙梅。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳仙梅在民視八點檔《豆腐媽媽》飾演萬家長媳「嘉蓮」，對剛嫁進萬家的曾智希充滿敵意，直接在婆婆謝瓊煖及小姑蘇晏霈、宮美樂面前開嗆，數落曾智希。陳仙梅坦言，拍攝時在場演員都笑歪，「我也是笑場演不下去NG」。

劇中，她狠心要曾智希「凌晨三點起床做豆腐、磨豆漿、壓豆腐，各種粗活都交給她，家務事也通通交給她，最好讓她累倒在地，動彈不得」，之後還不忘補一句：「這樣他們就無法再覬覦仁傑（曾子益）的肝。」

飾演小姑的宮美樂忍不住吐槽：「大嫂，我怎麼覺得，妳夾帶好多私人情緒，應該不是挾怨報復吧？」蘇晏霈也勸說：「別太狠。」陳仙梅立刻辯解：「怎麼會，我是那種人嗎？我也是為仁傑好。妳想想，假如李文英（曾智希）是有心機之人，難道不需要有所提防？如果她願意任勞任怨，就代表是真心。再說，我哪一項沒做過？」結果宮美樂偷偷對媽媽和姊姊總結：「所以就是挾怨報復。」蘇晏霈也認證：「沒錯！」

陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》於謝瓊煖（左起）、蘇晏霈、宮美樂面前數落曾智希。（翻攝自YT）陳仙梅（右）在《豆腐媽媽》於謝瓊煖（左起）、蘇晏霈、宮美樂面前數落曾智希。（翻攝自YT）

拍攝現場其實超爆笑，陳仙梅自招有笑場NG，謝瓊煖、蘇晏霈、宮美樂也都笑歪，「因為導演設計這段台詞，說『此時嘉蓮已經進入她自己的小宇宙』，沉浸在裡頭了」，她坦言自己平常都是演哭戲，喜劇經驗少，「喜劇節奏真的難掌握啊。他們三個掐大腿忍笑拍完後，還幫我鼓掌」，雖然觀眾看到的是壞心大嫂的狠毒台詞，但陳仙梅笑說：「我玩這段戲，其實玩的很開心，感覺哪天也可以朝喜劇試試看呢。」

