娛樂 最新消息

台灣之光再獲肯定！李安獲頒美國電影剪輯協會年度電影人獎

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣之光」、奧斯卡得主、國際名導李安，再度迎來重要里程碑。美國電影剪輯協會（American Cinema Editors，ACE）宣布，將於下月舉行的第 76 屆 Eddie Awards 頒獎典禮上，頒發 2026 年度電影人獎（Filmmaker of the Year） 給這位兩度奧斯卡最佳導演得主，表彰他對世界影壇的長年貢獻。

李安。（資料照，記者王文麟攝）李安。（資料照，記者王文麟攝）

李安的創作生涯橫跨三十餘年，2000 年以武俠鉅作《臥虎藏龍》震撼國際影壇，不僅獲得奧斯卡最佳影片與最佳導演提名，更成功將華語電影推向全球舞台。2005 年，他憑藉《斷背山》寫下歷史，成為首位奪下奧斯卡最佳導演的亞洲導演，並於 2012 年再以《少年 PI 的奇幻漂流》二度獲獎。

除了奧斯卡榮耀，李安去年也獲得美國導演工會（DGA）頒發終身成就獎肯定，持續在國際影壇留下深遠影響。目前他正積極籌備新作《Gold Mountain》，預計於今年春季正式開拍，備受期待。

ACE 主席莎賓娜・普里斯科（Sabrina Plisco）談到這次頒獎決定時表示，李安長年以來不斷挖掘人類最深層的情感核心，並以多元題材持續激發全球觀眾對電影的熱情。

她指出，從《斷背山》細膩而突破界線的情感描寫，到《少年 PI 的奇幻漂流》與《臥虎藏龍》的史詩視野，甚至早於漫威電影宇宙誕生前執導《綠巨人浩克》，李安的創作幅度與影響力在當代導演中極為罕見。

第 76 屆 ACE Eddie Awards 頒獎典禮將於 2 月 27 日 在加州大學洛杉磯分校（UCLA）羅伊斯音樂廳登場，2026 年入圍名單則預計於 1 月 27 日 正式揭曉。

body

