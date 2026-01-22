自由電子報
娛樂 最新消息

震撼！「臉蛋天才」車銀優翻車 爆遭追稅200億韓網全嚇傻

車銀優遭國稅廳通知，需要補繳超過韓幣200億元（約台幣5億）的稅金。（翻攝自X）車銀優遭國稅廳通知，需要補繳超過韓幣200億元（約台幣5億）的稅金。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈再掀震撼彈！「臉蛋天才」、向來零負評的車銀優，今（22）爆出稅務爭議，遭國稅廳通知，需要補繳超過韓幣200億元（約台幣5億）的稅金，規模之大，被形容是近年演藝圈罕見等級。

消息一出，網路瞬間炸鍋，不少粉絲第一時間反應是：「是不是搞錯人了？」、「這金額真的不是多打一個零？」但事實是，案件目前已正式進入行政程序，且牽動的不只車銀優本人，連經紀公司Fantagio也一併被捲入風暴核心。

據韓媒揭露，國稅廳關注的並非單純漏報，而是車銀優演藝收入的「結構問題」。調查單位認為，他的部分收入，並非直接以個人名義取得，而是透過一間由母親名下成立的公司進行分流，再與Fantagio簽署勞務合約。

這樣的操作，被國稅廳判定高度類似近年藝人圈頻頻被盯上的「一人企劃公司」避稅模式，也就是把原本適用最高45%的個人所得，轉為約20%左右的法人稅率，藉此降低稅負。

對此，車銀優方面態度明確，否認逃稅指控，並已正式申請「課稅前適法性審查」，要求重新檢視國稅廳的認定。

點圖放大header
點圖放大body

