自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

方大同生前語音訊息曝光！ 葛仲珊曝入夢細節「我希望你好」

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈皇后 「Miss Ko 」葛仲珊今（1/22）正式推出麥片盒式包裝實體專輯《soul.food 靈食》，並同步迎來全新主打《b.ye 畢業》MV上架。這首歌寫了很久，一度停在原地，直到某一天，葛仲珊夢見已離世的好友方大同，在夢中得到一個訊息，才讓她終於完成這首歌。歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音訊息，陪著她繼續往前走。

葛仲珊在MV中化身房務員。（索尼提供）葛仲珊在MV中化身房務員。（索尼提供）

MV 以四個房間象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊化身房務員，重新走過不同情緒狀態，一步步走出迷宮，完成屬於自己的「畢業」，也正式翻開人生全新一頁。巧合的是，實體專輯發行日1 月 22 日，恰好也是愛犬「小潘」的生日，原本只是唱片公司訂定的日期， 她得知後也忍不住驚呼「真的好巧」，笑說專輯與狗狗都是在不同階段走進她生命的重要禮物。

葛仲珊在MV中化身房務員。（索尼提供）葛仲珊在MV中化身房務員。（索尼提供）

對葛仲珊而言，《b.ye畢業》並不是一首輕快的告別歌，而是一首寫給自己的成長紀錄。這首歌寫了很久，也曾一度停在原地，直到她重新回到台北，鼓勵自己再次「開門營業」做音樂，才慢慢走到完成的時刻。

《b.ye 畢業》寫的是她從過去不清楚自己好與壞、被情緒牽著走的狀態，走到如今更理解自己、能與內在並肩而行的過程。歌詞中提到的《怪物奇兵（Space Jam）》，正是她對自己此刻狀態的比喻—走過低潮、重新回到場上，找回節奏與力量。她坦言，一個人的情緒其實非常複雜，遠不只單一面向，而這首歌選擇正面迎向那些情緒，讓它們被看見、被承認，也成為她此刻最踏實、也最真實的成長證明。

葛仲珊夢見好友方大同，完成《b.ye 畢業》。（索尼提供）葛仲珊夢見好友方大同，完成《b.ye 畢業》。（索尼提供）

葛仲珊夢見好友方大同，完成《b.ye 畢業》。（索尼提供）葛仲珊夢見好友方大同，完成《b.ye 畢業》。（索尼提供）

這首歌最動人的一刻，來自葛仲珊見好友方大同的那一天。她分享，方大同離世後，在3月18 日出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息。為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，也成為全曲最溫柔、也最具重量的存在。葛仲珊形容，那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著她繼續往前走。花絮最後，她也對方大同說出心裡的話：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中