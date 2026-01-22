方大同生前語音訊息曝光！ 葛仲珊曝入夢細節「我希望你好」

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈皇后 「Miss Ko 」葛仲珊今（1/22）正式推出麥片盒式包裝實體專輯《soul.food 靈食》，並同步迎來全新主打《b.ye 畢業》MV上架。這首歌寫了很久，一度停在原地，直到某一天，葛仲珊夢見已離世的好友方大同，在夢中得到一個訊息，才讓她終於完成這首歌。歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音訊息，陪著她繼續往前走。

葛仲珊在MV中化身房務員。（索尼提供）

MV 以四個房間象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊化身房務員，重新走過不同情緒狀態，一步步走出迷宮，完成屬於自己的「畢業」，也正式翻開人生全新一頁。巧合的是，實體專輯發行日1 月 22 日，恰好也是愛犬「小潘」的生日，原本只是唱片公司訂定的日期， 她得知後也忍不住驚呼「真的好巧」，笑說專輯與狗狗都是在不同階段走進她生命的重要禮物。

對葛仲珊而言，《b.ye畢業》並不是一首輕快的告別歌，而是一首寫給自己的成長紀錄。這首歌寫了很久，也曾一度停在原地，直到她重新回到台北，鼓勵自己再次「開門營業」做音樂，才慢慢走到完成的時刻。

《b.ye 畢業》寫的是她從過去不清楚自己好與壞、被情緒牽著走的狀態，走到如今更理解自己、能與內在並肩而行的過程。歌詞中提到的《怪物奇兵（Space Jam）》，正是她對自己此刻狀態的比喻—走過低潮、重新回到場上，找回節奏與力量。她坦言，一個人的情緒其實非常複雜，遠不只單一面向，而這首歌選擇正面迎向那些情緒，讓它們被看見、被承認，也成為她此刻最踏實、也最真實的成長證明。

葛仲珊夢見好友方大同，完成《b.ye 畢業》。（索尼提供）

這首歌最動人的一刻，來自葛仲珊見好友方大同的那一天。她分享，方大同離世後，在3月18 日出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息。為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，也成為全曲最溫柔、也最具重量的存在。葛仲珊形容，那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著她繼續往前走。花絮最後，她也對方大同說出心裡的話：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」

