香港男星移居台灣 李拾壹評論台北男人全都是「雨男」

〔記者陽昕翰／台北報導〕香港創作歌手李拾壹出道11年，在台灣正式發行全新創作EP《男》，目前定居台灣的他，曾為林宥嘉、許光漢等藝人寫歌，過去他參與諸多音樂製作案，無論電影配樂、詞曲創作、演唱會樂手，都能見到他的身影。

香港創作歌手李拾壹發行全新EP《男》。（鈞光閃閃提供）

李拾壹推出新作，譜寫了非常符合北台灣天氣的《雨男》，描述走到哪都會遇到下雨天的命定男子，似乎人生被雨水追著跑，他笑說：「搬來台北生活之後，終於明白為何大家說台北很潮濕，甚至家裡還會發霉，後來才了解，台北所有男人都是『雨男』啊！」

李拾壹還在該首歌融合早期華語流行音樂常見的語助詞，靈感更是從草蜢的作品而來，從歌曲開頭就不斷來回重複洗腦，令人忍不住跟著一起哼唱之外，也注入李拾壹對80年代情懷的敬意。

李拾壹用音樂觀察男性另類生活哲學。（鈞光閃閃提供）

另外EP還描述日常可能出現在大眾周遭的男子，包含對於任何事物都抱以「延遲滿足」的心態面對，而產生一種奇妙生活行為的《節約男》；以及看待他人事物，總是展現強烈自信來掩飾自我的《抱抱過信男》，李拾壹透過各種音樂風格，歌頌生活在不同角落的標籤男子，希望能給予溫暖反饋外，還引用周星馳電影經典名句「在座各位都是垃圾」，反諷當今社會的奇妙亂象，再次展現他的幽默創意才華。

相隔十年才發行全新作品，李拾壹捨棄一般傳統CD型式，反而選擇用早期復古8公分小CD來作為實體發行，並以90年代日本單曲設計包裝，展現獨具風格的美學品味，讓實體收藏變得更具價值。

為了呈現這張EP的「功能性」，李拾壹還特別拍攝「使用操作指南」影片，爆笑呈現CD可使用的妙用，包含擋子彈、當飯匙扒飯、變成降落傘，搞怪無理頭的創意，搭配生動活潑的短影音，迅速在網路獲得迴響，甚至還引發樂迷想買CD回家珍藏。李拾壹表示：「雖然實體CD真的越來越少人買，但希望透過這種創意方式，喚醒大家實體的美好與獨特性。」

