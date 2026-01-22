自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

挑戰韓國最夯「一百零八拜」險無法起身 YTR力扛破百斤木頭

融融（右）與咪蕾體驗韓國流行的「Temple stay」寺廟住宿。（八大提供）融融（右）與咪蕾體驗韓國流行的「Temple stay」寺廟住宿。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕融融、咪蕾主持八大實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季，日前體驗韓國近年相當熱門的「Temple Stay」行程，在寺廟展開兩天一夜的修行生活，其中的重頭戲是「一百零八拜」的鞠躬、跪拜儀式。

拜完後差點無法起身的咪蕾，拍著自己的大腿苦笑：「現在非常有肌肉，很硬！」反觀融融輕鬆自在，他透露因為家裡信奉佛教，從小就有跟著媽媽一起做，已經習慣這種身體力行的挑戰。

融融與咪蕾體驗韓國當地傳統汗蒸幕，外景拍攝時間正值冬季，戶外氣溫只有3度，融融和咪蕾進到充滿木頭香氣的汗蒸幕，溫暖的房間直呼不想再出去。

融融與咪蕾在「Temple Stay」安排的課程之一，到海邊舒展身體，享受大自然的沉靜。（八大提供）融融與咪蕾在「Temple Stay」安排的課程之一，到海邊舒展身體，享受大自然的沉靜。（八大提供）

難得造訪韓國三大頂級的木炭窯，融融親自嘗試搬運木頭，沒料到一根木頭超過百公斤，不禁佩服現場工作人員的體力，咪蕾則大開眼界直擊汗蒸幕背後的準備過程。

此趟行程最特別的是咪蕾回到故鄉「原州」，一踏進熟悉的街道，自信稱閉著眼睛都知道路怎麼走，「可以當地頭蛇啦！」而咪蕾的家人也首次在螢幕前曝光。咪蕾媽媽親自準備傳統料理招待外景隊，融融則趁機訪問咪蕾哥哥，好奇他眼中的妹妹是什麼樣的人？「她個性很活潑，會帶動氣氛。」首次面對鏡頭講話，咪蕾哥哥難掩緊張心情、直冒汗。看到咪蕾與媽媽撒嬌、和哥哥的互動，融融忍不住笑說：「小女兒真的是家裡的寶。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中