挑戰韓國最夯「一百零八拜」險無法起身 YTR力扛破百斤木頭

融融（右）與咪蕾體驗韓國流行的「Temple stay」寺廟住宿。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕融融、咪蕾主持八大實境旅遊節目《自由的旅行者》第二季，日前體驗韓國近年相當熱門的「Temple Stay」行程，在寺廟展開兩天一夜的修行生活，其中的重頭戲是「一百零八拜」的鞠躬、跪拜儀式。

拜完後差點無法起身的咪蕾，拍著自己的大腿苦笑：「現在非常有肌肉，很硬！」反觀融融輕鬆自在，他透露因為家裡信奉佛教，從小就有跟著媽媽一起做，已經習慣這種身體力行的挑戰。

融融與咪蕾體驗韓國當地傳統汗蒸幕，外景拍攝時間正值冬季，戶外氣溫只有3度，融融和咪蕾進到充滿木頭香氣的汗蒸幕，溫暖的房間直呼不想再出去。

融融與咪蕾在「Temple Stay」安排的課程之一，到海邊舒展身體，享受大自然的沉靜。（八大提供）

難得造訪韓國三大頂級的木炭窯，融融親自嘗試搬運木頭，沒料到一根木頭超過百公斤，不禁佩服現場工作人員的體力，咪蕾則大開眼界直擊汗蒸幕背後的準備過程。

此趟行程最特別的是咪蕾回到故鄉「原州」，一踏進熟悉的街道，自信稱閉著眼睛都知道路怎麼走，「可以當地頭蛇啦！」而咪蕾的家人也首次在螢幕前曝光。咪蕾媽媽親自準備傳統料理招待外景隊，融融則趁機訪問咪蕾哥哥，好奇他眼中的妹妹是什麼樣的人？「她個性很活潑，會帶動氣氛。」首次面對鏡頭講話，咪蕾哥哥難掩緊張心情、直冒汗。看到咪蕾與媽媽撒嬌、和哥哥的互動，融融忍不住笑說：「小女兒真的是家裡的寶。」

