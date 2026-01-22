自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

談親子教養自曝「心理師也會卡關」！憶母親的信任教會他勇氣

臨床心理師陳品皓（右2）擔任《誰來晚餐16》來賓。（公視提供）臨床心理師陳品皓（右2）擔任《誰來晚餐16》來賓。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕臨床心理師陳品皓擔任公視《誰來晚餐》第16季來賓，拜訪決定在27歲時動正顎手術的雨瑄一家人，首次擔任節目來賓的陳品皓談起這次受邀，陳品皓坦言內心充滿感動。他表示，當邀請被慎重地提出時，自己感受到一份難以推辭的「託付感」，也因此毫不猶豫答應前來。

臨床心理師陳品皓不僅是受訪家庭成員雨瑄的所崇拜的專家，也是知名親子PODCAST「關係相談所」的主持人之一，與精神科醫師鄧惠文聯手主持。他長年關注青少年與家庭關係，寫過多本心理暢銷書，用幽默又貼近生活的方式，陪伴許多人走過情緒風暴。

餐桌上，他與一家人迅速拉近距離，對親手料理的馬鈴薯燉牛肉、虱目魚充滿興趣，不時穿插幽默玩笑，讓原本略顯緊張的氣氛逐漸變得自在輕鬆。

陳品皓談親子教養自曝「心理師也會卡關」。（公視提供）陳品皓談親子教養自曝「心理師也會卡關」。（公視提供）

在聊天過程中，陳品皓也展現心理師的專業本色，關心年輕世代對未來的選擇與迷惘。當受訪家庭成員雨瑄談及即將前往澳洲打工的計畫，陳品皓一邊傾聽、一邊共感，直言「非常需要轉換」的心情自己也曾深有體會。他肯定跳脫既有環境、拓展視野的勇氣，認為這些無法從教科書學到的經驗，往往才是形塑一個人最關鍵的養分。

然而，長期教導家長如何與孩子溝通的陳品皓，也坦率分享自己在父親角色中的掙扎。他坦言，自己還不知道該如何找到一個心理師跟家長的角色平衡。他表示：「我都覺得我是一個很可以溝通的人，但事實上回到親子關係裡面，就發現我根本就沒在溝通。」

陳品皓進一步舉例，某次孩子跟他提出星期天要跟同學出去圖書館看書，詢問可不可以給兩百元餐費。陳品皓聽到後的第一個念頭，就會認定孩子一定不是為了要去圖書館看書，而是為了要跟朋友聚餐或是窩在一起玩手機。他因此發現，若自己都沒有辦法去信任孩子時，那講什麼後面的溝通其實都是多餘的。

節目中一段分享，也觸動了陳品皓內心深處的記憶。他回憶起已離世的母親，曾在他最沒有自信、對自己充滿懷疑的時期，給過一句至今仍溫暖著他的話：「她就跟我說，她對我有一種相信，無論任何東西、任何領域，只要我願意努力，她相信都會因為我這個努力而不一樣。」這份被相信的力量，成了他一路走來最重要的支撐，也讓他相信，陪伴與信任，往往比任何技巧都來得深遠。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中