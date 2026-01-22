自由電子報
娛樂 最新消息

62歲資深玉女露面了！成限定女團一員 美成這樣驚見蘋果花歌后

〔記者張釔泠／台北報導〕62歲張淳淳在1990年曾以偶像女團「蘋果派」出道，在女團解散36年後，集結80歲國寶級「蘋果花歌后」楊燕、54歲美魔女教主許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉以及DJ圓圓組限定女團，她們年紀加起來超過300歲，誓言成為熟女BLACKPINK，超萌反差及精神話題十足。

張淳淳（左起）、DJ圓圓、楊燕、珞琪組限定女團。（張淳淳青春學院提供）張淳淳（左起）、DJ圓圓、楊燕、珞琪組限定女團。（張淳淳青春學院提供）

她們為公益單曲《10分鐘的練習》齊聚一堂，團長張淳淳透露，成員平均年齡超過50歲，卻在練歌、練舞與MV拍攝現場展現驚人體力，連續唱跳拍攝八小時，讓年輕工作人員都直呼不可思議。團員們笑說：「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春一次到位，再累都值得！」最年長的楊燕更在練舞時親手準備低卡點心，讓團員們在排練現場適時地「回血」，張淳淳特別感謝楊燕為喚醒全民運動，也來共襄盛舉參與此次的公益活動。

張淳淳過往教學生涯星光熠熠，曾擔任曾擔任李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等數百位明星的專任教師及顧問。但她坦言，這次尚未命名的熟女女團，是她教學生涯中最有意義的一次經驗，「我把一群平均年齡一甲子的姐姐妹妹，教到像25歲，連拍MV的攝影師都不敢相信，眼前這群連續唱跳八小時的姐姐們，竟然比年輕女孩更有體力與活力。」

許佳蓉（前排左起）、DJ圓圓、小婉、楊燕（後台左起）、張淳淳、珞琪組限定女團。（張淳淳青春學院提供）許佳蓉（前排左起）、DJ圓圓、小婉、楊燕（後台左起）、張淳淳、珞琪組限定女團。（張淳淳青春學院提供）

有趣的是，這群熟女姊姊們討論許久，團名尚未定案，甚至求助ChatGPT，給出的團名都不合她們的意，甚至還給了「RE:APPLE」這個幽默的團名，讓她們十分著急公益單曲都錄完了，團名還沒出來，楊燕指派張淳淳邀約吳宗憲給予她們響亮又好聽的團名。

此次公益計畫也獲得企業力挺，養樂多創辦人李團居的第三代Ivan Lee（本名：李昀融），因與張淳淳多年深厚的姐弟情誼，慷慨贊助MV AI特效製作費，用實際行動支持這組別具意義的限定女團，為公益盡一份心力，讓熟女BLACKPINK以最高規格，秀出感染世界的不老青春。

