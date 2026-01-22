自由電子報
娛樂 最新消息

焦凡凡「以夫為天」攏係假？放閃婁峻碩：9年跟不同人戀愛

焦凡凡做好產後全盤規劃。（menomeno X 人類圖畫館提供）焦凡凡做好產後全盤規劃。（menomeno X 人類圖畫館提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕焦凡凡日前上張景嵐和人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作的Podcast節目《好丫》，目前懷孕的焦凡凡開心分享孕期：「自己也像小孩，現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」身體上節奏也學著放慢，她笑說口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝。老公婁峻碩在旁會提醒：「妳要有媽媽的樣子」。夫妻兩對於這一切都感到新鮮，第一次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，覺得不可思議。

焦凡凡（中）上張景嵐（左）和Yuyu的節目暢聊另一伴。（menomeno X 人類圖畫館提供）焦凡凡（中）上張景嵐（左）和Yuyu的節目暢聊另一伴。（menomeno X 人類圖畫館提供）

焦凡凡總是樂觀看待所有事情，張景嵐更稱讚是「越挫越勇」，她表示7歲時就在天燈上寫上願望：「我要當明星！」立志想當藝人的她，去試了超過100個試鏡，不管是微電影、廣告，不放棄任何工作的機會，她正向分享：「真的只上一個廣告也覺得開心，我願意一直去嘗試我想做的事，直到達到或失敗再換。」

焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」，未料她打趣回應：「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我訓服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」

焦凡凡（中）上張景嵐（左）和Yuyu的節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）焦凡凡（中）上張景嵐（左）和Yuyu的節目。（menomeno X 人類圖畫館提供）

至於愛情長跑秘訣？焦凡凡表示：「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛、一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」

她笑說現在看以前的照片，很像在看上輩子，自嘲：「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩，我們都沒有一成不變。」

焦凡凡當年以YouTuber身分大膽接下金鐘獎紅毯的主持重任，張景嵐好奇為何會接下這種「被罵的工作」，這工作已時隔四年，她自剖心境：「我是為了證明我可以當女藝人，現在回頭看，沒有人再定義你，就算是你是YouTuber、網紅出身，你今天已經站上另外一個位置，不需要去一直想你是YouTuber所以你不需要認真主持，這是我一直在為自己找的藉口，我已經站上這個位置應該更專注在本身事情上。」如今回想當時的自己，她承認當初心智是不夠成熟的，還是做得不夠好。

張景嵐提問焦凡凡對於生完孩子後的規劃，是否會需要有自己的舞台？如何調配家庭、工作平衡，焦凡凡顯然已經做好全盤規劃：「害怕來自於還沒發生，我已經開始接受我是媽媽，開始調配自己，生產後3個月我就要復出工作，不要當全職家庭主婦，小朋友會有幫手照顧，我會照顧好孩子、也會照顧好自己，給大家看到不一樣的自己，感謝另一半願意一起分享討論、支持與尊重。」

