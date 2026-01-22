神奇一幕！白沙屯媽祖坐紅椅來看戲 紙風車20週年「椅子會」開跑

〔記者李紹綾／台北報導〕紙風車368兒童藝術工程2026年將邁入20週年，迎來意想不到卻具象徵意義的祝福。2026年首場演出在臺中準備期間，白沙屯媽祖娘娘鑾轎突然蒞臨現場，轎班人員轉達一句話：「台上不要停，娘娘是來看戲的。」舞台前方擺上四張紅色塑膠椅，鑾轎如觀眾般落座，看完整段歌舞後才起駕離開，臨行前輕觸舞台，彷彿留下無聲鼓勵。這一幕成為紙風車成立「椅子會」的起點。

「椅子會」概念源自長年走遍368個鄉鎮市區的經驗，許多孩子因368藝術工程第一次坐下來看戲。椅子不只是座位，而是孩子感受藝術的起點。因此，在368藝術工程20週年之際，紙風車號召理念相同、願意為孩子付出的民眾加入「椅子會」。這個計畫涵蓋觀眾席椅子、現場物資、垃圾清運、偏遠地區孩子接駁等。

李永豐希望透過《青年的四個大夢》與「椅子會」，接住更多尋找人生方向的孩子。（紙風車文教基金會提供）

作為首波回饋行動，紙風車同步推出《青年的四個大夢》限量親簽贈書活動。該書由知名心理學家吳靜吉博士撰寫，出版45年，談青年人生價值、志向、關係與選擇，影響無數讀者的人生方向，也深深影響紙風車創辦人與團員。此次贈書活動非出版社行銷，而由名人自掏腰包認捐、親手簽名，回饋給支持「椅子會」的捐款人，成為一場溫柔的世代對話。

自掏腰包送簽名書的構想，最早萌生於節目《新聞挖挖哇》後台。紙風車創辦人李永豐與主持人鄭弘儀聊到媽祖看戲與「椅子會」，李永豐隨口說：「兄弟，你認100本，簽名讓觀眾捐一千元，送一本簽名書？」鄭弘儀爽快答應，立刻認購100本並親自簽書，他在錄影空檔親自簽書，連午餐都來不及吃。

歌仔戲藝術家、國家文藝獎得主唐美雲也撥空簽書，邊簽邊唸：「好像小時候被老師罰寫名字，但這次是為了囝仔。」金鐘迷你劇戲王陳竹昇接到電話立刻加入，陸續各界名人響應。他們非「代言」，而是以自己人生故事支持「椅子會」。

簽名簽到手抖的陳竹昇笑說：「李美國（李永豐）絕對是我的七世孽緣，但遇到紙風車這群良師益友，無形中成為我一生的底氣。」他分享自己21歲在紙風車工作時，每天埋頭完成工作，心裡卻隱約覺得「人生好像不只這樣」，卻說不出方向。當時紙風車的兄姐們對他說：「你去看這本書。」

陳竹昇回憶，第一次翻開《青年的四個大夢》，才明白人生需要思考「情感、人際、選擇」，這本書本身就是生命素材，「以前遇事只有情緒，後來才知道，要一邊害怕、一邊往前走」。他笑說，有時真的很怕，但身後有人喊：「怕什麼？死不了啦！大不了回紙風車。」這份被接住的力量，成為他一路走到今天的重要底氣。

紙風車創辦人李永豐回憶，自己高中畢業，對人生充滿迷惘，「這本書，剛好為我打開一條清楚的路」，後來進入蘭陵劇坊，受教於作者吳靜吉博士，逐步走上劇場之路，創辦紙風車劇團，將創意、美學、愛與關懷帶到臺灣各地。

李永豐表示：「【紙風車368兒童藝術工程】二十年來很辛苦，但臺灣人的善良一直支撐著我們。」他感性說，媽祖在此時前來看戲，是提醒也是加持。他也希望透過《青年的四個大夢》與「椅子會」，接住更多尋找人生方向的孩子。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，「椅子會」邀請社會大眾，為孩子留下一個可以坐下、被好好對待、與藝術相遇的位置。在368藝術工程邁向下一個20年，紙風車期待，這張椅子能陪伴更多孩子。

